Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной едыРИА Новости 05:44

Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан". Разбирательства продолжались четыре года, Нетаньяху заключила сделку со следствием.

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

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