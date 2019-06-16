Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной едыРИА Новости 05:44

Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан". Разбирательства продолжались четыре года, Нетаньяху заключила сделку со следствием.
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Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

РИА Новости05:44

Жену Нетаньяху оштрафовали за заказ еды из ресторанов за счёт бюджета

Говорит Москва07:00

СМИ: Жену Нетаньяху оштрафовали за траты на ресторанную еду

RT на русском06:32

Супруга Нетаньяху заплатит штраф почти $15 тыс. за заказ еды из ресторанов за госсчет

Интерфакс06:09

Жену Нетаньяху уличили в трате бюджетных средств на ресторанную еду

Московский Комсомолец05:52

Жена премьер-министра Израиля Сара Нетанияху признана виновной в растрате государственных средств

Комсомольская правда05:52

Суд признал виновной в коррупции жену израильского премьера

РБК08:56
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