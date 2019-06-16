Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной едыРИА Новости 05:44

с чего всё началось

Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан". Разбирательства продолжались четыре года, Нетаньяху заключила сделку со следствием.

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

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Армия и оружие Минобороны показало полет истребителей над Кавказом глазами пилотов «Летчики истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 краснодарского смешанного авиаполка выполняют полеты над горно-лесистой местностью Кавказа, отрабатывая элементы сложного пилотажа, управление боевым самолетом на высоте до 100 метров и приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях», – сообщает Минобороны в Facebook.

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