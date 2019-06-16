Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной едыРИА Новости 05:44
Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан". Разбирательства продолжались четыре года, Нетаньяху заключила сделку со следствием.
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с чего всё началось
В обмен на это силовики переквалифицировали обвинение с мошенничества на «преднамеренное использование ошибки другого лица», передаёт телерадиокомпания «Кан».News.ru07:35
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Жена премьер-министра Израиля Сара Нетанияху признана виновной в растрате государственных средств
Комсомольская правда05:52
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