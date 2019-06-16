Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной едыРоссийская газета 08:07
На супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару наложили штраф в размере 15 тысяч долларов США за заказ еды в люксовых ресторанах за государственный счет.
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с чего всё началось
В обмен на это силовики переквалифицировали обвинение с мошенничества на «преднамеренное использование ошибки другого лица», передаёт телерадиокомпания «Кан».News.ru07:35
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
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Общество
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В Москве и Подмосковье на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.
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Обновлено 14 июня в 14:00
Армия и оружие
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В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России
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Обновлено в 05:48
Происшествия
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Обновлено в 03:59
Путешествия
Не хуже, чем пейзажи Норвегии: зачем ехать в Горный Алтай и как путешествовать по нему без машины
Пришлось придумывать, как увидеть красоту без автомобиля и ночевки в палатках.
Обновлено в 06:15
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Булыкин пойдет на выборы в Мосгордуму по округу Митрохина и Соболь
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Аргентина и Уругвай остались без электричества
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Обновлено вчера в 23:53
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Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
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Происшествия
Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии
Два легкомоторных самолета разбились в городе Мастертон на Северном острове Новой Зеландии.
Обновлено вчера в 21:00
Хоккей
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Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
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Сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в ритуальном убийстве
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Армия и оружие
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил, что может покинуть английский клуб.
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В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
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Молдавский премьер Майя Санду заверила европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана в том, что новые власти страны не отступят от реализации принципов Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
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Общество
Названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной
В среднем траты на одного выпускника составят 1,68 тысячи рублей, подсчитали специалисты производителя онлайн-касс «Эвотор».
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