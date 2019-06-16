Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной едыРоссийская газета 08:07

с чего всё началось

На супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару наложили штраф в размере 15 тысяч долларов США за заказ еды в люксовых ресторанах за государственный счет.

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды

Происшествия В Чемодановке запретили продажу алкоголя после массовой драки «Правительство Пензенской области постановляет установить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 15 по 17 июня включительно 2019 года на территории сёл Кижеватово, Лопатки, Чемодановка Бессоновского района Пензенской области», — указывается в документе.

Происшествия Губернатор назвал виновных в обострении конфликта в Чемодановке В субботу, 15 июня, во время второго схода жителей села Чемодановка губернатор Иван Белозерцев назвал виновных в обострении конфликта.

Общество В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности В Москве и Подмосковье на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.

Политика В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.

Армия и оружие Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Армия и оружие Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел школы в Донбассе В отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отмечено, что наблюдатели миссии зафиксировали обстрел школы в неподконтрольном Киеву населенном пункте Золотое-5 в Донбассе.

Общество В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Политика Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».

Спорт Булыкин пойдет на выборы в Мосгордуму по округу Митрохина и Соболь Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин пойдет на выборы в Мосгордуму по одномандатному избирательному округу № 43, в состав которого входят районы: Хамовники, Арбат и Пресня.

Происшествия Аргентина и Уругвай остались без электричества Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.

Политика Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".

Общество Желавших уехать в Канаду россиян переселят Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".

Происшествия Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии Два легкомоторных самолета разбились в городе Мастертон на Северном острове Новой Зеландии.

Хоккей Петерссон подписал контракт с московским «Динамо» Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.

Происшествия Сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в ритуальном убийстве По предварительным данным, обстоятельства таковы, что у старшего сына хоккеиста, 18-летнего Максима, вечером по неизвестным пока причинам возник конфликт с матерью, после чего он схватил нож и попытался нанести смертельный удар.

Происшествия По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).

Армия и оружие Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу Наблюдательный пункт Вооружённых сил Турции подвергся миномётному обстрелу в Идлибе на севере Сирии.

Происшествия Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.

Армия и оружие В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.

Политика Молдавия продолжит реализацию соглашения об ассоциации с ЕС Молдавский премьер Майя Санду заверила европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана в том, что новые власти страны не отступят от реализации принципов Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.