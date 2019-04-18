Спорт

Кокорину и Мамаеву грозит реальный срок. В суде им больше не до улыбокКомсомольская правда 11:20

В процессе по делу Кокорина и Мамаева что-то неуловимо изменилось. Это уже не просто представление, после которого подсудимых футболистов поругают и отпустят по домам.
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Жена предсказала Александру Кокорину реальный срок

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Жена Александра Кокорина заявила, что Денис Пак оклеветал футболистов

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Жену Кокорина возмутили заявления Пака в суде

RT на русском04:38

Жена Кокорина: «Всё идёт к тому, что парням дадут реальный тюремный срок»

Sport.ru10:45
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Шоу-бизнес

Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой

Обновлено в 10:54
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Общество

Журналисты нашли дворец у начальника охраны Медведева

Журналисты отыскали участок начальника охраны премьер-министра, генерала ФСО Михаила Михеева на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Раздоры.
Обновлено в 09:51
Наука

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Политика

Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

Суд признал противоправными решения нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Политика

Дебаты Зеленского и Порошенко покажут в России

Дебаты действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского запланированы на 19 апреля.
Обновлено в 08:40
Политика

ЦИК Украины перенес время дебатов Порошенко и Зеленского

Зеленский пригласил Порошенко провести дебаты 19 апреля, однако нынешний президент Украины решил устроить их 14 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста

Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес

«Нюша прекрасна»: Хилькевич заступилась за певицу в соцсети

В соцсети звезда «Универа» сообщила об этом и поделилась селфи с Нюшей.
Обновлено в 08:30
Политика

Замгенпрокурора России Сыдорук подал в отставку

Заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук, 13 лет курировавший работу прокуратуры на Северном Кавказе, подал в отставку, подтвердил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Обновлено в 10:39
Здоровье

Главный онколог России рассказал о росте заболеваемости раком в стране

Ранее главный онколог заявил, что заболеваемость раком в России выросла почти на 15% за 10 лет.
Обновлено в 03:08
Политика

Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе

Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Политика

Опубликованы окончательные рейтинги кандидатов в президенты Украины

62% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% - Порошенко.
Обновлено в 09:12
Общество

«Росконтроль» забраковал несколько образцов зефира в шоколаде

Специалисты Росконтроля проверили глазированный зефир российского производства.
Обновлено в 03:10
Происшествия

«Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков

Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован

Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 09:27
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Наука

Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить коварного изменщика

Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.
Обновлено в 10:01
Кино

Появился первый тизер сериала «Болотная тварь»

Обновлено в 03:43
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Экономика

Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России

Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes.
Обновлено в 03:35
Футбол

«Манчестер Сити» поздравил «Тоттенхэм» с выходом в полуфинал ЛЧ

"Манчестер Сити" в твиттере ответил на пост аккаунта "Тоттенхэма" о выходе клуба в полуфинал Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:39
Авто

Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS

В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено в 06:25
Политика

Путин проведёт переговоры с президентом Эстонии

Сегодня, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:28
Транспорт

ЦОДД предупредил об осложнении движения в центре Москвы и на МКАД

Движение в центре Москвы и на МКАД в ближайший период может быть осложнено в связи с работами по укладке асфальта.
Обновлено в 10:57
Происшествия

В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря

Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Общество

Эдвард Сноуден заговорил по-русски

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден уже шесть лет живет в России и за это время научился неплохо разговаривать по-русски.
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета

«Работают опергруппы, ведутся поиски возможного места падения, информация уточняется», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, добавив, что пока нет подтверждений самому факту происшествия.
Обновлено в 08:26
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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