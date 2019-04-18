Спорт
Кокорину и Мамаеву грозит реальный срок. В суде им больше не до улыбокКомсомольская правда 11:20
В процессе по делу Кокорина и Мамаева что-то неуловимо изменилось. Это уже не просто представление, после которого подсудимых футболистов поругают и отпустят по домам.
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Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Обновлено в 10:54
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Общество
Журналисты нашли дворец у начальника охраны Медведева
Журналисты отыскали участок начальника охраны премьер-министра, генерала ФСО Михаила Михеева на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Раздоры.
Обновлено в 09:51
Наука
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Политика
Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
Суд признал противоправными решения нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Политика
Дебаты Зеленского и Порошенко покажут в России
Дебаты действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского запланированы на 19 апреля.
Обновлено в 08:40
Политика
ЦИК Украины перенес время дебатов Порошенко и Зеленского
Зеленский пригласил Порошенко провести дебаты 19 апреля, однако нынешний президент Украины решил устроить их 14 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
«Нюша прекрасна»: Хилькевич заступилась за певицу в соцсети
В соцсети звезда «Универа» сообщила об этом и поделилась селфи с Нюшей.
Обновлено в 08:30
Политика
Замгенпрокурора России Сыдорук подал в отставку
Заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук, 13 лет курировавший работу прокуратуры на Северном Кавказе, подал в отставку, подтвердил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Обновлено в 10:39
Здоровье
Главный онколог России рассказал о росте заболеваемости раком в стране
Ранее главный онколог заявил, что заболеваемость раком в России выросла почти на 15% за 10 лет.
Обновлено в 03:08
Политика
Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Политика
Опубликованы окончательные рейтинги кандидатов в президенты Украины
62% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% - Порошенко.
Обновлено в 09:12
Общество
«Росконтроль» забраковал несколько образцов зефира в шоколаде
Специалисты Росконтроля проверили глазированный зефир российского производства.
Обновлено в 03:10
Происшествия
«Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков
Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован
Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 09:27
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Наука
Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить коварного изменщика
Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.
Обновлено в 10:01
Кино
Появился первый тизер сериала «Болотная тварь»
Обновлено в 03:43
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes.
Обновлено в 03:35
Футбол
«Манчестер Сити» поздравил «Тоттенхэм» с выходом в полуфинал ЛЧ
"Манчестер Сити" в твиттере ответил на пост аккаунта "Тоттенхэма" о выходе клуба в полуфинал Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:39
Авто
Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS
В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено в 06:25
Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Эстонии
Сегодня, 18 апреля, президент РФ Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:28
Транспорт
ЦОДД предупредил об осложнении движения в центре Москвы и на МКАД
Движение в центре Москвы и на МКАД в ближайший период может быть осложнено в связи с работами по укладке асфальта.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря
Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Общество
Эдвард Сноуден заговорил по-русски
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден уже шесть лет живет в России и за это время научился неплохо разговаривать по-русски.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
«Работают опергруппы, ведутся поиски возможного места падения, информация уточняется», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, добавив, что пока нет подтверждений самому факту происшествия.
Обновлено в 08:26