Происшествия
Жену Цеповяза задержали за вымогательствоГазета.Ru 06:17
Сотрудники полиции поймали экс-супругу осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза - Наталью Стришнюю. Об этом сообщил адвокат Эдуард Чургулия, передает РИА "Новости". Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом.
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с чего всё началось
Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.ТАССвчера в 15:51
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