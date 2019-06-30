Происшествия

Жену Цеповяза задержали за вымогательствоГазета.Ru 06:17

Сотрудники полиции поймали экс-супругу осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза - Наталью Стришнюю. Об этом сообщил адвокат Эдуард Чургулия, передает РИА "Новости". Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом.
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Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
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