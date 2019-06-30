Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательствеИнтерфакс 03:56

Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
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Суд арестовал экс-жену члена банды Цапков по делу о вымогательстве

ТАСС06:56

Жену Цеповяза задержали за вымогательство

Газета.Ru06:17

Бывшей жене Цеповяза стало плохо на заседании суда

Life.ru07:01

Адвокат сообщил о задержании бывшей жены Цеповяза из банды Цапков

РБК04:37

Опубликовано видео задержания экс-жены главаря банды Цапков на Кубани

РЕН ТВвчера в 17:33

Ростовские оперативники задержали бывшую жену «цапка» Вячеслава Цеповяза

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 15:20

На Кубани за вымогательство задержали бывшую жену члена кущевской банды «цапков» Вячеслава Цеповяза

КП - Кубаньвчера в 11:20
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Происшествия

В МЧС назвали причину паводка в Иркутской области

Обновлено в 06:21
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Харькове снова напали на приемную оппозиционера Юрия Бойко

Очередное нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко совершено минувшей ночью в Харькове.
Обновлено в 05:33
Общество

Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ

Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше всего — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Политика

У военных появятся мусороперерабатывающие заводы и система учета ГСМ

В воинских частях РФ откроются заводы по переработке мусора, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 06:16
Политика

Пушков прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына

Обновлено в 05:54
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Обновлено вчера в 14:12
Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Наука

Карибские моллюски оказались способны выжить в подкисленном океане

Обновлено 28 июня в 03:51
Культура

Умерла советская актриса Елена Дембская

Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Израильские военные задержали палестинского министра

Израильские военные задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми.
Обновлено в 05:36
Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче

Обновлено в 06:21
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено вчера в 18:02
Шоу-бизнес

Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына

Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
Спорт

Волейболисты сборной России в трёх сетах победили Китай в Лиге наций

Туром ранее сборная России уже гарантировала себе попадание в Финал шести турнира, обыграв Аргентину со счетом 3:2. Также в решающем раунде сыграют команды Бразилии, Ирана, Франции, Польши и США (как хозяева турнира).
Обновлено в 01:18
Общество

Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено вчера в 13:55
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600 протестированы в 3D Mark

Как видно, Ryzen 9 3900X с запасом обходит 16-ядерный Ryzen Threadripper 2950X, производительность Ryzen 7 3700X соответствует Intel Core i9-9900K и Ryzen Threadripper 2920X, Ryzen 5 3600X выступил на уровне 10-ядерного Intel Core i7-6950X, а Ryzen 5 3600 ценой $200 обошел Intel Core i7-9700K, который стоит почти в два раза дороже.
Обновлено в 05:41
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".
Обновлено вчера в 16:27
Хоккей

«Питтсбург» подтвердил обмен Кессела на Гальченюка

Обновлено вчера в 22:30
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

Макрон пообещал приехать в Россию на День Победы

Макрон рассказал, что его лично пригласил на празднование этого дня президент России Владимир Путин и он решил принять его приглашение.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
Обновлено вчера в 03:52
Шоу-бизнес

Ксения Бородина раскритиковала ведущих трэвел-шоу «Орел и решка»

Обновлено в 04:26
Футбол

Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Театры

Старейший провинциальный театр России выступит в Саранске

С 28 по 30 ноября в Саранске пройдут гастроли Кинешемского драматического театра имени Александра Островского.
Обновлено в 04:03
Общество

В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов

Обновлено в 06:24
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы

В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
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