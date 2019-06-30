Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательствеИнтерфакс 03:56
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
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Ростовские оперативники задержали бывшую жену «цапка» Вячеслава Цеповяза
Блокнот Ростов-на-Донувчера в 15:20
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