Спорт
Женский Евробаскет-2019. Сборная Испании переиграла УкраинуBookmaker-ratings.ru 27 июня в 16:39
Женская сборная Испании стартовала с уверенной победы на чемпионате Европы. Испанки обыграли команду Украины.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Женский Евробаскет-2019. Беларусь – Россия, Бельгия – Сербия и другие матчи дня
Bookmaker-ratings.ru02:18
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:19, Вашингтон
Футбол
Гвардиола: «Суперлига убьёт внутренние чемпионаты»
Обновлено в 13:13
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Футбол
Андрей Червиченко: «Судья испортил дерби»
Накал матча чувствовался вплоть до концовки первого тайма, когда судья всё испортил.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры
Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.
Обновлено в 10:38
Кино
Кевин Костнер: Принцесса Диана могла сняться в «Телохранителе-2»
Американский актер Кевин Костнер рассказал о желании принцессы Дианы сняться в продолжении знаменитого фильма «Телохранитель», пишет People.
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Умер бывший президент Черногории Момир Булатович
Бывший президент Черногории и премьер-министр Союзной республики Югославия Момир Булатович умер на 63 году жизни.
Обновлено в 15:01
Футбол
Ровно год назад Павар забил тот самый гол аргентинцам. Во Франции этому удару посвятили сайт
Кто-то даже запустил сайт, единственная задача которого – бесконечная трансляция гола Павара до самого конца времен (или интернета).
Обновлено в 10:28
Транспорт
В Шереметьеве признали скопление багажа
Информацию о девяти тысячах единиц багажа аэропорт опровергает. О проблемах с выдачей багажа в Шереметьеве стало известно в начале июня.
Обновлено в 14:55
Политика
Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.
Обновлено в 08:37
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено в 06:14
Происшествия
СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы
Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие
Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу
Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:28
Политика
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено в 13:40
Политика
Путин прилетел в Иркутскую область на совещание по наводнениям
Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с мощным паводком.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Происшествия
На улицах Кембриджа заметили трехметрового питона
Обновлено в 15:12
Автоспорт
Бинотто уверен, что Ферстаппен должен быть оштрафован
Глава «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением об инциденте между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером, когда голландец при атаке коснулся колёс «Феррари» и вынудил монегаска выехать на обочину.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Совершено покушение на кортеж министра, есть погибшие
Обновлено в 13:36
Наука
Структура белого вещества мозга предсказала удовольствие от музыки
Результаты работы ученых, во-первых, поддерживают уже существующие данные о том, что способность к получению удовольствия от музыки напрямую связана с функциональной связностью между отделами сенсорной системы и системы вознаграждения, а во-вторых, говорят о том, что само удовольствие зависит и от анатомических особенностей головного мозга.
Обновлено вчера в 05:44
Футбол
«Зенит» предложил €12 млн за защитника «Гамбурга» Сантоса
По информации Bild, петербургский клуб предложил за футболиста около 12 млн евро.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Неадекватный россиянин под дождем сушил одежду на Вечном огне
В Сети появилось видео, на котором мужчина под дождем сушит одежду на Вечном огне в подмосковном Раменском, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Кипр отказался закрыть порты для кораблей из России
Кипр не может прекратить предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей или каких-либо других государств, заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза
В Ростове-на-Дону суд арестовал бывшую супругу одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю и ее брата по уголовному делу о вымогательстве 70 миллионов рублей у коммерсанта, сообщил РИА Новости ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
ВСУ почти вдвое увеличили интенсивность обстрелов ДНР за сутки
Обновлено 28 июня в 03:20
Авто
Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий
Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Спорт
Vici Gaming выиграла Epicenter Major по Dota 2 в Москве
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила турецкий беспилотник в аэропорту Триполи
По заявлнию представителей ЛНА, уничтоженный турецкий беспилотник был готов к вылету для бомбардировок позиций ливийской армии.
Обновлено в 16:03
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58