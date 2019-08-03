Спорт
Женские экипажи показали в Алабино своё мастерство в танковом биатлонеХорошие новости вчера в 15:49
В танковом биатлоне в Алабино состоялся дебют женских экипажей, которые показали вполне серьёзную выучку и провели гонку достаточно квалифицированно и зрелищно.
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Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека
На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Политика
Главы торговых палат России и США оценили российский сыр
Главы бизнес-объединений России и США поделились с РИА Новости впечатлениями от продукции российских сыроваров: несмотря на то что европейского уровня удалось достичь не во всем, отдельные виды сыров по качеству вполне соответствуют импортным.
Обновлено в 03:21
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Футбол
РПЛ отреагировала на столкновение болельщиков «Зенита» с ОМОНом
Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу инцидента между фанатами петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа, произошедшего в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).
Обновлено в 09:35
Общество
Синоптики рассказали, когда придет тепло в европейскую часть России
Потепление придет в европейскую часть России в середине следующей недели. Об этом рассказали в Гидрометеоцентре.
Обновлено в 09:40
Политика
Крымский депутат Госдумы вступился за российский Крым
Заявлением о возвращении полуострова Крым Украине госсекретарь США Майк Помпео выражает желание американской стороны сохранить роль «мирового жандарма» и сдержать влияние России.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
ВСУ мешали полетам беспилотников ОБСЕ в семи районах Донбасса
Мобильные группы радиоэлектронной борьбы ВСУ на прошедшей неделе блокировали работу беспилотных средств ОБСЕ в районе семи населенных пунктов на линии разграничения.
Обновлено 02 августа в 07:52
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе
Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено в 07:14
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой
Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась с поклонниками серией снимков с короткой стрижкой с фотосессии.
Обновлено в 05:29
Общество
Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами
На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:40
Политика
На Украине сибирские пожары назвали местью «московским дикарям»
По последним данным МЧС, из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в зонах задымления остаются свыше 610 населенных пунктов.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Гаджеты
Смартфон Redmi K30 Pro получит процессор Snapdragon 855 Plus
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре поделился информацией о новом смартфоне Redmi линейки К. Об этом сообщает iXBT.Предположительно, устройство получит название Redmi K30 Pro.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Скончался идеолог режима «красных кхмеров» в Камбодже Нуон Чеа
Нуон Чеа, один из лидеров режима «красных кхмеров» в Камбодже и ближайший соратник Пол Пота, скончался в тюрьме, где отбывал пожизненный срок.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
Авиация Минобороны потушила более 450 тысяч га лесных пожаров в Сибири
Авиация Минобороны потушила более 450 тыс. га лесных пожаров из 1,1 млн общей площади зоны неконтролируемого распространения огня в Красноярском крае и Иркутской области с 1 по 3 августа.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Супруга президента Сирии вылечилась от рака
Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Политика
Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Интернет
Instagram и WhatsApp сменят название
В название приложений Instagram и WhatsApp будет добавлено уточнение «от Facebook».
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
Американская авиакомпания отменила рейс из-за пьяных пилотов
Обновлено вчера в 18:11
Футбол
«Нижний Новгород» может уволить Черышева с поста главного тренера
Как стало известно «Чемпионату», руководство «Нижнего Новгорода» может уволить Дмитрия Черышева с должности главного тренера за неудачный старт команды в сезоне-2019/20.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Космос
На российском метеоспутнике «Метеор-М» произошел сбой
На российском метеоспутнике "Метеор-М" № 2 произошел сбой, сообщил РИА Новости радиолюбитель Дмитрий Пашков.
Обновлено в 07:50
Происшествия
После долгих поисков пропавшую под Волгоградом девочку нашли живой
Сегодня что девочку нашли живой и здоровой в окрестностях станицы Раздольной возле озера Богатое.
Обновлено в 08:19
Здоровье
Разработан революционный способ отсрочки менопаузы на 20 лет
Профессор Саймон Фишел, имеющий прямое отношение к созданию методики экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), разработал революционный способ, позволяющий отсрочить менопаузу на 20 лет.
Обновлено в 08:00
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53