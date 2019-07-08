Женская сборная России по волейболу разгромила Чехию в рамках четвертьфинала Универсиады, которая в эти дни проходит в Неаполе.

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.

Наука Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.

Происшествия В Башкирии приговорили полицейских за сбыт наркотиков В следственном комитете сообщили, что вынесен приговор двоим сотрудникам полиции из Татышлинского района за незаконный сбыт наркотических средств (п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

ЖКХ В Петербурге последствия подтоплений после ливня устраняют 68 бригад Порядка 68 бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устраняют последствия подтоплений на ряде улиц после ливня, в настоящее время ситуация стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Политика Порошенко на своем митинге устроил интерактив На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.

Экономика В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом» По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.

Происшествия Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.

Общество В России упростили процедуру получения инвалидности Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.

Политика Володин объявил внеочередное заседание Совета Госдумы Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил внеочередное заседание Совета нижней палаты парламента.

Шоу-бизнес Пугачева затмила 36-летнюю жену Игоря Николаева Юлия Проскурякова получила весьма нелестные комментарии, подписчики Пугачевой сравнили ее с бедной родственницей и заявили, будто она выглядит на все 60 лет.

Общество Уроженец Дагестана вошел в топ-20 богатейших чиновников России Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов занял 19 место в рейтинге топ-100 богатейших госслужащих и депутатов страны, составленного Forbes.

Происшествия В офисе «Красного и белого» проводятся обыски Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.

Экономика Экс-спонсор «Своей игры» отверг обвинения в выводе средств в офшор Претензии налоговой службы вызвал рекламный контракт Erich Krause на 298,3 млн руб. с кипрской Ееама East European advertisement and marketing agency за рекламу в телепередаче "Своя игра" в 2013 – 2014 годах.

Происшествия Крыша музыкального театра горит в Ростове-на-Дону Крыша Ростовского государственного музыкального театра горит в Ростове-на-Дону, пострадавших нет, сообщил ТАСС художественный руководитель - гендиректор театра Вячеслав Кущев.

Общество Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве "По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.

Транспорт Опубликован список всех дорожных камер Москвы Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил адресный список всех дорожных камер фото- и видеофиксации Москвы.

Политика Путин уличил власти Грузии в незнании истории Как считает Путин, сегодняшним властям Грузии было бы очень полезно подучить собственную историю, а именно, «историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии», а если этого не произойдет, то и отношения с Россией им вряд ли удастся наладить.

Транспорт Ситуация с выдачей багажа в «Шереметьево» улучшилась Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Политика Кудрин: российские бизнесмены считают свою деятельность опасной Более половины предпринимателей в России считают бизнес опасной сферой. Об этом в Госдуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Происшествия Автомобиль Кокорина эвакуировали за неправильную стоянку Автомобиль, принадлежащий бывшему нападающему сборной России Александру Кокорину, эвакуировали в Москве за неправильную стоянку.

Общество Путин подарил щенка красноярскому школьнику Российский президент Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера красноярскому школьнику.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".

Интернет Instagram вводит новые функции для борьбы с травлей в Сети Социальная сеть "Инстаграм" сообщила о введении новых функций, направленных на борьбу с "онлайн-травлей", сообщается в опубликованном заявлении компании.

Общество Июль в РФ будет холоднее июня, но август прогнозируют теплый Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью более 90 процентов нынешний июль окажется холоднее прошедшего июня, который был очень теплым.