Спорт
Женская волейбольная сборная вышла в полуфинал УниверсиадыSport.ru 08:15
Женская сборная России по волейболу разгромила Чехию в рамках четвертьфинала Универсиады, которая в эти дни проходит в Неаполе.
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 10:56, Вашингтон
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни
Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Башкирии приговорили полицейских за сбыт наркотиков
В следственном комитете сообщили, что вынесен приговор двоим сотрудникам полиции из Татышлинского района за незаконный сбыт наркотических средств (п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 08:44
ЖКХ
В Петербурге последствия подтоплений после ливня устраняют 68 бригад
Порядка 68 бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устраняют последствия подтоплений на ряде улиц после ливня, в настоящее время ситуация стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 10:04
Технологии
Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом
Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом.
Обновлено в 10:03
Политика
Порошенко на своем митинге устроил интерактив
На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.
Обновлено в 10:39
Экономика
В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»
По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Общество
В России упростили процедуру получения инвалидности
Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено в 08:22
Политика
Володин объявил внеочередное заседание Совета Госдумы
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил внеочередное заседание Совета нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Пугачева затмила 36-летнюю жену Игоря Николаева
Юлия Проскурякова получила весьма нелестные комментарии, подписчики Пугачевой сравнили ее с бедной родственницей и заявили, будто она выглядит на все 60 лет.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле
Обновлено в 06:16
Общество
Уроженец Дагестана вошел в топ-20 богатейших чиновников России
Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов занял 19 место в рейтинге топ-100 богатейших госслужащих и депутатов страны, составленного Forbes.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проводятся обыски
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Экономика
Экс-спонсор «Своей игры» отверг обвинения в выводе средств в офшор
Претензии налоговой службы вызвал рекламный контракт Erich Krause на 298,3 млн руб. с кипрской Ееама East European advertisement and marketing agency за рекламу в телепередаче "Своя игра" в 2013 – 2014 годах.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Крыша музыкального театра горит в Ростове-на-Дону
Крыша Ростовского государственного музыкального театра горит в Ростове-на-Дону, пострадавших нет, сообщил ТАСС художественный руководитель - гендиректор театра Вячеслав Кущев.
Обновлено в 10:32
Общество
Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:42
Транспорт
Опубликован список всех дорожных камер Москвы
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил адресный список всех дорожных камер фото- и видеофиксации Москвы.
Обновлено в 10:47
Политика
Путин уличил власти Грузии в незнании истории
Как считает Путин, сегодняшним властям Грузии было бы очень полезно подучить собственную историю, а именно, «историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии», а если этого не произойдет, то и отношения с Россией им вряд ли удастся наладить.
Обновлено в 10:16
Транспорт
Ситуация с выдачей багажа в «Шереметьево» улучшилась
Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Обновлено в 09:54
Политика
Кудрин: российские бизнесмены считают свою деятельность опасной
Более половины предпринимателей в России считают бизнес опасной сферой. Об этом в Госдуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Автомобиль Кокорина эвакуировали за неправильную стоянку
Автомобиль, принадлежащий бывшему нападающему сборной России Александру Кокорину, эвакуировали в Москве за неправильную стоянку.
Обновлено в 10:44
Общество
Путин подарил щенка красноярскому школьнику
Российский президент Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера красноярскому школьнику.
Обновлено в 03:49
Политика
Студентке стало плохо на встрече с Путиным
Обновлено в 10:45
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Интернет
Instagram вводит новые функции для борьбы с травлей в Сети
Социальная сеть "Инстаграм" сообщила о введении новых функций, направленных на борьбу с "онлайн-травлей", сообщается в опубликованном заявлении компании.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Июль в РФ будет холоднее июня, но август прогнозируют теплый
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью более 90 процентов нынешний июль окажется холоднее прошедшего июня, который был очень теплым.
Обновлено в 06:42
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24