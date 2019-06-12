Футбол

Женская сборная США забила 13 мячей ТаиландуЕвро-футбол.ру вчера в 16:56

Сборная США поиздевалась над обороной соперниц из Таиланда и забила в их ворота 13 безответных мячей. Алекс Морган записала в свой актив пять результативных ударов.
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Американские футболистки забили 13 мячей в ворота Таиланда на ЧМ-2019

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Женская сборная США установила новый рекорд в истории чемпионата мира

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Футболистки сборной США забили Таиланду 13 безответных мячей на ЧМ

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Женский ЧМ-2019. США разгромили Таиланд – 13:0. Счет по ударам – 40:2

Sports.ruвчера в 17:10
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Общество

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В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Бренд De Tomaso отметит свой юбилей на фестивале скорости в Гудвуде

На Фестивале скорости в Гудвуде, который состоится в июле, бренд представит совершенно новый автомобиль.
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Гаджеты

Logitech представила на Е3 три игровых мыши G903, G703 и G403

Производитель аксессуаров представил две беспроводные мыши G903 и G703, и одну проводную G403.
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Маск пообещал рекордные продажи Tesla во втором квартале 2019 года

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Общество

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Обновлено в 01:20
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
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Общество

Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Обновлено 10 июня в 09:42
Общество

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Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено вчера в 10:14
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Солист Rammstein сломал челюсть фанату

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Руководство Министерства внутренних дел России приняло решение прекратить уголовное преследование корреспондента отдела расследований издания Meduza Ивана Голунова.
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Алекс Морган
Американский нападающий
Американская футболистка, нападающий команды «Олимпик Лион» и сборной США, чемпионка Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира 2015 года и вице-чемпионка мира 2011 года. В 2012 году Морган стала лучшей футболисткой США и была номинирована на звание лучшей футболистки мира по версии ФИФА.
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