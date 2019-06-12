Футбол
Женская сборная США забила 13 мячей ТаиландуЕвро-футбол.ру вчера в 16:56
Сборная США поиздевалась над обороной соперниц из Таиланда и забила в их ворота 13 безответных мячей. Алекс Морган записала в свой актив пять результативных ударов.
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Алекс Морган повторила рекорд Мишель Экерс, оформив пента-трик в матче ЧМ-2019
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