Футбол

Женская сборная США в четвертый раз стала чемпионом мираLiveSport.ru вчера в 14:35

Сборная США отстояла титул чемпиона мира, завоеванный в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала четвертой на мировых форумах, что является рекордом.
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Обзор на финал женского ЧМ сделали из LEGO. Видео

Спорт-Экспресс01:14

США — Голландия — 2:0. Видеообзор финала женского чемпионата мира по футболу

Sport24.ruвчера в 16:08

США во 2-й раз подряд и в 4-й в истории выиграли женский ЧМ

Sports.ru06 июля в 05:15

Женская сборная США в четвертый раз выиграла ЧМ по футболу. Это рекорд

Bookmaker-ratings.ruвчера в 13:13

Женская сборная США стала четырехкратным чемпионом мира

Матч ТВвчера в 12:57

Женская сборная США обыграла Нидерланды и в четвёртый раз стала чемпионом мира

Чемпионатвчера в 12:54

Рапино признана лучшей футболисткой чемпионата мира

Советский спортвчера в 14:27
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Кино

Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено вчера в 04:58
Происшествия

«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика

ВТБ купил более 11 тонн золота у недропользователей Якутии

По итогам сезона добычи 2018 года ВТБ приобрел у недропользователей Республики Саха (Якутия) 11,04 тонн золота и 3,42 тонн серебра.
Обновлено в 01:21
Политика

«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире

Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
Обновлено в 01:32
Политика

Между Россией и Украиной состоится прямой телемост

Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%

Обновлено в 01:45
Политика

Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса

Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче Игнашевича

Обновлено вчера в 14:54
Экономика

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Автобус с украинцами попал в аварию в Польше

Автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в кювет на трассе А4 у села Большие Янковицы Бжегского уезда Опольского воеводства Польши.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия

В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов

Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Происшествия

В Таджикистане 14 заключенных умерли от отравления хлебом

Обновлено в 01:06
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку

Согласно закрытым соцопросам, которые проводились для администрации президента в октябре-ноябре 2018 года и в марте 2019-го, Орлов входит в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения, ранее сообщал РБК.
Обновлено в 00:00
Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале

Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено вчера в 13:32
Общество

Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов

Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Финансы

Россиян захотели оградить от вкладов в валюте

Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Политика

Радий Хабиров озвучил кадровые перестановки в муниципалитете Уфы

На оперативном совещании врио главы Башкирии Радий Хабиров озвучил кадровые перестановки в чиновничьем аппарате муниципалитета Уфы.
Обновлено в 01:12
Экономика

В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики

С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
Обновлено в 00:54
Футбол

ЦСКА объявил о подписании контракта с баскетболистом «Олимпиакоса»

Обновлено в 02:56
Происшествия

Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале

В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено 06 июля в 19:49
Происшествия

Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки

Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации в больнице в Москве, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе региона Зарема Чахкиева.
Обновлено в 02:24
Футбол

Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
Обновлено в 02:41
Театры

Дирижер Валентин Урюпин покинул Пермский театр оперы и балета

Дирижер Пермского академического театра оперы и балета Валентин Урюпин объявил о своем уходе из труппы.
Обновлено вчера в 03:38
Футбол

Опра Уинфри поделилась эмоциями от победы сборной США на ЧМ

Обновлено в 02:49
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Происшествия

В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом

В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

Узбекистан купит у России истребители

Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено в 02:38
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