Сборная США отстояла титул чемпиона мира, завоеванный в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала четвертой на мировых форумах, что является рекордом.

Женская сборная США в четвертый раз стала чемпионом мира

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