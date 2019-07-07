Футбол
Женская сборная США в четвертый раз стала чемпионом мираLiveSport.ru вчера в 14:35
Сборная США отстояла титул чемпиона мира, завоеванный в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала четвертой на мировых форумах, что является рекордом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Женская сборная США в четвертый раз выиграла ЧМ по футболу. Это рекорд
Bookmaker-ratings.ruвчера в 13:13
Женская сборная США обыграла Нидерланды и в четвёртый раз стала чемпионом мира
Чемпионатвчера в 12:54
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Кино
Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
ВТБ купил более 11 тонн золота у недропользователей Якутии
По итогам сезона добычи 2018 года ВТБ приобрел у недропользователей Республики Саха (Якутия) 11,04 тонн золота и 3,42 тонн серебра.
Обновлено в 01:21
Политика
«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире
Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
Обновлено в 01:32
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
Обновлено в 01:45
Политика
Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса
Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче Игнашевича
Обновлено вчера в 14:54
Экономика
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Автобус с украинцами попал в аварию в Польше
Автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в кювет на трассе А4 у села Большие Янковицы Бжегского уезда Опольского воеводства Польши.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов
Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку
Согласно закрытым соцопросам, которые проводились для администрации президента в октябре-ноябре 2018 года и в марте 2019-го, Орлов входит в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения, ранее сообщал РБК.
Обновлено в 00:00
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале
Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Финансы
Россиян захотели оградить от вкладов в валюте
Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Политика
Радий Хабиров озвучил кадровые перестановки в муниципалитете Уфы
На оперативном совещании врио главы Башкирии Радий Хабиров озвучил кадровые перестановки в чиновничьем аппарате муниципалитета Уфы.
Обновлено в 01:12
Экономика
В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики
С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале
В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено 06 июля в 19:49
Происшествия
Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации в больнице в Москве, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе региона Зарема Чахкиева.
Обновлено в 02:24
Футбол
Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
Обновлено в 02:41
Театры
Дирижер Валентин Урюпин покинул Пермский театр оперы и балета
Дирижер Пермского академического театра оперы и балета Валентин Урюпин объявил о своем уходе из труппы.
Обновлено вчера в 03:38
Футбол
Опра Уинфри поделилась эмоциями от победы сборной США на ЧМ
Обновлено в 02:49
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Узбекистан купит у России истребители
Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено в 02:38