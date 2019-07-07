Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира. Финальный матч чемпионата мира, проходивший в Лионе, завершился со счетом 2:0 в пользу американок, в составе которых голы забили Меган Рапино (61-я минута, с пенальти) и Роуз Лавел (69).

Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира

Общество Названы причины падения рождаемости в России В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.

Политика Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Футбол Стали известны составы Бразилии и Перу на финал Кубка Америки Бразилия и Перу объявили стартовые составы, которые начнут финальную встречу Кубка Америки по футболу-2019.

Футбол Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка Африки Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал на проходящем в эти дни Кубке африканских наций.

Происшествия «Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.

Политика Рейтинг одобрения работы Трампа стал рекордным в его карьере Согласно результатам опроса, 51% американцев одобряют экономическую политику Трампа, но рейтинги одобрения его деятельности по восьми другим пунктам значительно ниже: от 42% в налоговой сфере до 29% в вопросе глобального потепления.

Авто Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.

Политика Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.

Политика ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.

Экономика Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.

Экономика Президент Туркмении повысил минимальный размер оплаты труда и пенсии В указе сказано, что базовая величина для определения минимального размера пенсии с 1 января 2020 года составит 338 манатов.

Политика Зеленский и Туск посетили Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.

Энергетика «Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.

Политика США пригрозили Ирану новыми санкциями Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.

Политика МИД Великобритании расследует утечку документов с критикой Трампа МИД Великобритании объявил, что проведет внутреннее расследование в связи с утечкой докладных записок британского посла в США с критикой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его администрации.

Космос Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 1 вновь отложили из-за непогоды Компания Arianespace вновь перенесла запуск разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома Куру во Французской Гвиане.

Единоборства Джонс победил Сантоса в рамках UFC 239 В главном поединке турнира встретились американский боец свободного стиля (MMA) Джон Джонс и бразилец Тиаго Сантос.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко пожаловалась на бешеный ритм своей жизни Рождение сына, подготовка к свадьбе, тренировки, чтобы прийти в форму, работа, к которой Регина Тодоренко вернулась практически сразу после родов – все это закружило экс-ведущую «Орла и решки» в бешеный темп.

Футбол Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евро Как сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, 56-летний Моуринью от зарплаты в 31 миллион евро за сезон включая бонусы, что стало бы самым крупным контрактом для тренера в мире.