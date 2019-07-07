Футбол

Женская сборная США в четвертый раз стала чемпионом мираLiveSport.ru 14:35

Сборная США отстояла титул чемпиона мира, завоеванный в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала четвертой на мировых форумах, что является рекордом.
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США — Голландия — 2:0. Видеообзор финала женского чемпионата мира по футболу

Sport24.ru16:08

Рапино признана лучшей футболисткой чемпионата мира

Советский спорт14:27

США во 2-й раз подряд и в 4-й в истории выиграли женский ЧМ

Sports.ruвчера в 05:15

Женская сборная США стала четырехкратным чемпионом мира

Матч ТВ12:57

Женская сборная США обыграла Нидерланды и в четвёртый раз стала чемпионом мира

Чемпионат12:54

Сборная США в четвертый раз выиграла женский чемпионат мира

Спорт-Экспресс12:54

Женская сборная США в четвертый раз выиграла ЧМ по футболу. Это рекорд

Bookmaker-ratings.ru13:13
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Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Общество

Россияне назвали регистрацию брака обязательной

Согласно результатам опроса, 77% заявили «о необходимости создания семьи и регистрации отношений» (среди респондентов старше 60 лет так думает 84%), еще 11% «придерживаются похожего мнения», но для них регистрация «не является обязательным условием создания семьи».
Обновлено в 20:25
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.
Обновлено в 16:00
Здоровье

Спасая семьи. В центре «Журавушка» помогают и родителям, и детям

В "Журавушке" взрослых учат быть взрослыми и заботиться о своих детях Команда мечты В филиале "Солнцево" центра социальной помощи семье и детям "Журавушка", который находится по адресу: ул. Волынская, д. 3, двери всегда открыты для нуждающихся в помощи.
Обновлено в 17:00
Политика

Мантуров рассказал, когда появится прототип мотоцикла Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РИА "Новости" заявил, что первый прототип мотоцикла Aurus может появиться в 2021 году.
Обновлено в 20:55
Политика

Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Общество

У Стрельцов трудный день, от Раков потребуется внимание: астрологический прогноз на 7 июля

Путешествия и приобретения потребуют значительных денежных средств.
Обновлено вчера в 12:09
Политика

«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Кино

В Германии умер продюсер Артур Браунер

В Берлине в возрасте 100 лет умер продюсер Артур Браунер. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его племянницу.
Обновлено в 17:34
Авто

Audi откажется от сенсорных экранов в салоне своих автомобилей

Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.
Обновлено в 11:33
Музыка

Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»

Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено вчера в 12:10
Политика

Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией

8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено в 17:16
Экономика

Deutsche Bank сократит 18 тысяч сотрудников

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank официально объявил о сокращениях персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников.
Обновлено в 20:31
Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГО

В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Происшествия

На Курилах поисковики нашли останки советского воина

Обновлено в 20:38
Политика

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Политика

В Санкт-Петербурге прощаются с погибшими 1 июля моряками-подводниками

На Серафимовском кладбище Петербурга начались гражданская панихида и похороны подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 03:40
Общество

Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой

В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено в 17:58
Происшествия

В Турции произошел взрыв на азотном заводе

Обновлено в 14:52
Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Общество

Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков

Алкоэнергетики в России не производятся с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт.
Обновлено в 14:30
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Общество

Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю в Москве

Синоптики рассказали, что в первой половине предстоящей недели в Москве ожидаются грозы, а затем почти каждый день будут идти дожди.
Обновлено в 20:31
Футбол

Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года

В последний раз бразильская команда одерживала победу в Кубке Америки в 2007 году. Сборная выигрывала турнир девять раз в своей истории.
Обновлено в 18:00
Игры

Ролевую выживалку Digimon Survive отложили на 2020 год

Ролевая стратегия с элементами выживания Digimon Survive выйдет на РС, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
Обновлено в 10:35
Происшествия

В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу

Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес

45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде

Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено в 06:02
Технологии

Созданный в России бот поможет работодателям отсеять претендентов

Российская компания F2FGroup разработала телефонного бота, который способен помочь работодателям при проведении удаленных собеседований.
Обновлено в 19:07
Кино

Уик-энд в кино: 5 причин посмотреть нового «Человека-паука»

Обновлено вчера в 07:23
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