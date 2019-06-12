Футбол

Женская сборная США установила новый рекорд в истории чемпионата мираГазета.Ru 17:36

Футболистки из женской сборной США смогли одержать самую крупную победу в истории чемпионата мира по футболу, сообщает "Советский спорт". Американки разгромили команду Тайланда со счетом 13:0. Встреча прошла 11 июня в Реймсе, Франция.
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Женская сборная США установила новый рекорд в истории чемпионата мира

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