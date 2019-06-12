Футбол
Американки одержали самую крупную победу в истории чемпионатов мираSport24.ru вчера в 17:19
Американки одержали самую крупную победу в истории чемпионатов мира по женскому футболу, разгромив со счетом 13:0 сборную Таиланда. Игра прошла в Реймсе во вторник, 11 июня.
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Алекс Морган повторила рекорд Мишель Экерс, оформив пента-трик в матче ЧМ-2019
Чемпионатвчера в 17:13
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Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено 10 июня в 11:44
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 02:06
Общество
Российские судьи проиграли компьютерам в доверии
28 мая стало известно, что более половины представителей бизнеса (55 процентов опрошенных) не испытывают доверия к судам.
Обновлено вчера в 21:34
Шоу-бизнес
Сын Алибасова: «Мозг отца ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка»
Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что мозг его отца «ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка» после выхода из искусственной комы.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Комиссар Совета Европы по правам человека собралась ехать в Крым
Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент информации и печати министерства иностранных дел России сообщил, что члены межправительственной комиссии России по делам Совета Европы на заседании этой комиссии 11 июня были проинформированы о том, что была достигнута договорённость о поездке комиссара Совета Европы по правам человека Дни Миятович в Крым в период с 7 по 11 октября.
Обновлено вчера в 16:46
Хоккей
Среди «акул» и «медведей»: «Сент-Луису» предстоит решающий матч в НХЛ
Изначально казалось, что у подопечных Крейга Беруби нет шансов против «Бостона» — «медведи» уверенно выступали в регулярном чемпионате (второе место в Восточной конференции) и плей-офф, их команда обладает одним из сильнейших составов, многие игроки остались еще со времен победного Кубка Стэнли восьмилетней давности.
Обновлено 10 июня в 17:00
Технологии
Google осознает угрозы, которые создаст самостоятельное развитие Huawei – эксперт
Американская компания Google прекрасно осознает угрозы и вызовы для гегемонии США на технологическом рынке, которые создаст самостоятельное и бесконтрольное развитие китайской компании Huawei, включая создание ее собственной операционной системы, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансов "Чунъян" Китайского народного университета Чжоу Жун.
Обновлено в 00:19
Общество
В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов
Пять учащихся школ Приамурья на ЕГЭ показали высший результат — по 100 баллов по литературе и географии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено 10 июня в 02:37
Происшествия
Град «размером с теннисный мяч» обрушился на Баварию
Обновлено вчера в 00:33
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Космос
Новое открытие ученых сужает поиск обитаемых экзопланет во Вселенной
Обновлено вчера в 18:01
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
3 человека погибли при пожаре в дачном поселке под Свердловском
В результате пожара погибли три человека, один из которых — ребенок.
Обновлено в 00:15
Футбол
Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020
В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр - 1:0.
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»
Обновлено вчера в 12:40
Здоровье
Елена Малышева опровергла слова жительницы Башкирии об обмане пациентов
Известная телеведущая Елена Малышева в соцсетях высказалась об участии в ее передаче «Жить здорово» жительницы Башкирии Гульназ Зайнуллиной.
Обновлено в 01:13
Авто
Опубликованы цены и комплектации нового внедорожника Hyundai Palisade
Средняя комплектация Palisade SEL оценивается от 33 500 долларов США и имеет более роскошный внешний вид благодаря решетке из сатинового хрома и дверным ручкам из сатинового хрома со встроенными светодиодными плафонами.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.
Обновлено в 02:06
Футбол
Форвард «Краснодара» Игнатьев обратился к Павлу Мамаеву
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев оставил запись в своем Instagram, посвященную полузащитнику «быков» Павлу Мамаеву.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
В МИДе заявили, что в Венесуэле нет российского спецназа
Ранее американские СМИ сообщили, что Россия вывела значительную часть своих военных из Венесуэлы, поскольку власти страны из-за финансовых трудностей не могут оплачивать их работу.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
NI назвал российский ПЛ-15 «квантовым скачком»
Обновлено в 00:40
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
Российский новейший фрегат «Адмирал Горшков» посетил Эквадор
Деловой заход в эквадорский порт Пуэрто-Боливар совершил новейший фрегат Северного флота РФ «Адмирал Горшков» 11 июня, сообщила пресс-служба флота.
Обновлено вчера в 10:55
Экономика
«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт
"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 00:03