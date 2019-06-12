Футбол

Американки одержали самую крупную победу в истории чемпионатов мираSport24.ru вчера в 17:19

Американки одержали самую крупную победу в истории чемпионатов мира по женскому футболу, разгромив со счетом 13:0 сборную Таиланда. Игра прошла в Реймсе во вторник, 11 июня.
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Обзор рекордного матча, в котором США забили 13 голов Таиланду. Видео

Спорт-Экспресс00:46

Женская сборная США установила новый рекорд в истории чемпионата мира

Газета.Ruвчера в 17:36

Женский ЧМ-2019. США разгромили Таиланд – 13:0. Счет по ударам – 40:2

Sports.ruвчера в 17:10

Американские футболистки забили 13 мячей в ворота Таиланда на ЧМ-2019

Советский спортвчера в 17:16

Футболистки сборной США забили Таиланду 13 безответных мячей на ЧМ

Матч ТВвчера в 16:53

Алекс Морган повторила рекорд Мишель Экерс, оформив пента-трик в матче ЧМ-2019

Чемпионатвчера в 17:13

Американки одержали самую крупную победу в истории чемпионатов мира

Sport24.ruвчера в 17:19
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Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено 10 июня в 11:44
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 02:06
Общество

Российские судьи проиграли компьютерам в доверии

28 мая стало известно, что более половины представителей бизнеса (55 процентов опрошенных) не испытывают доверия к судам.
Обновлено вчера в 21:34
Шоу-бизнес

Сын Алибасова: «Мозг отца ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка»

Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что мозг его отца «ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка» после выхода из искусственной комы.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Комиссар Совета Европы по правам человека собралась ехать в Крым

Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент информации и печати министерства иностранных дел России сообщил, что члены межправительственной комиссии России по делам Совета Европы на заседании этой комиссии 11 июня были проинформированы о том, что была достигнута договорённость о поездке комиссара Совета Европы по правам человека Дни Миятович в Крым в период с 7 по 11 октября.
Обновлено вчера в 16:46
Хоккей

Среди «акул» и «медведей»: «Сент-Луису» предстоит решающий матч в НХЛ

Изначально казалось, что у подопечных Крейга Беруби нет шансов против «Бостона» — «медведи» уверенно выступали в регулярном чемпионате (второе место в Восточной конференции) и плей-офф, их команда обладает одним из сильнейших составов, многие игроки остались еще со времен победного Кубка Стэнли восьмилетней давности.
Обновлено 10 июня в 17:00
Технологии

Google осознает угрозы, которые создаст самостоятельное развитие Huawei – эксперт

Американская компания Google прекрасно осознает угрозы и вызовы для гегемонии США на технологическом рынке, которые создаст самостоятельное и бесконтрольное развитие китайской компании Huawei, включая создание ее собственной операционной системы, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансов "Чунъян" Китайского народного университета Чжоу Жун.
Обновлено в 00:19
Общество

В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов

Пять учащихся школ Приамурья на ЕГЭ показали высший результат — по 100 баллов по литературе и географии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено 10 июня в 02:37
Происшествия

Град «размером с теннисный мяч» обрушился на Баварию

Обновлено вчера в 00:33
Происшествия

Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Обновлено вчера в 14:18
Политика

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Космос

Новое открытие ученых сужает поиск обитаемых экзопланет во Вселенной

Обновлено вчера в 18:01
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

3 человека погибли при пожаре в дачном поселке под Свердловском

В результате пожара погибли три человека, один из которых — ребенок.
Обновлено в 00:15
Футбол

Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр - 1:0.
Обновлено вчера в 16:50
Авто

Маск прогнозирует рекордные продажи Tesla во втором квартале 2019 года

Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

Обновлено вчера в 12:40
Здоровье

Елена Малышева опровергла слова жительницы Башкирии об обмане пациентов

Известная телеведущая Елена Малышева в соцсетях высказалась об участии в ее передаче «Жить здорово» жительницы Башкирии Гульназ Зайнуллиной.
Обновлено в 01:13
Авто

Опубликованы цены и комплектации нового внедорожника Hyundai Palisade

Средняя комплектация Palisade SEL оценивается от 33 500 долларов США и имеет более роскошный внешний вид благодаря решетке из сатинового хрома и дверным ручкам из сатинового хрома со встроенными светодиодными плафонами.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.
Обновлено в 02:06
Футбол

Форвард «Краснодара» Игнатьев обратился к Павлу Мамаеву

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев оставил запись в своем Instagram, посвященную полузащитнику «быков» Павлу Мамаеву.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

В МИДе заявили, что в Венесуэле нет российского спецназа

Ранее американские СМИ сообщили, что Россия вывела значительную часть своих военных из Венесуэлы, поскольку власти страны из-за финансовых трудностей не могут оплачивать их работу.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

NI назвал российский ПЛ-15 «квантовым скачком»

Обновлено в 00:40
Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие

Российский новейший фрегат «Адмирал Горшков» посетил Эквадор

Деловой заход в эквадорский порт Пуэрто-Боливар совершил новейший фрегат Северного флота РФ «Адмирал Горшков» 11 июня, сообщила пресс-служба флота.
Обновлено вчера в 10:55
Экономика

«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт

"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено вчера в 09:56
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 00:03
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Алекс Морган
Американский нападающий
Американская футболистка, нападающий команды «Олимпик Лион» и сборной США, чемпионка Олимпийских игр 2012 года, чемпионка мира 2015 года и вице-чемпионка мира 2011 года. В 2012 году Морган стала лучшей футболисткой США и была номинирована на звание лучшей футболистки мира по версии ФИФА.
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