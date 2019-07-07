Футбол

Женская сборная США стала чемпионом мира по футболуМК-Спорт 13:04

Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0. Голами отличились: Меган Рапино (61-я минута), удачно реализовав пенальти.
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США — Голландия — 2:0. Видеообзор финала женского чемпионата мира по футболу

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Рапино признана лучшей футболисткой чемпионата мира

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Женская сборная США стала четырехкратным чемпионом мира

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Женская сборная США обыграла Нидерланды и в четвёртый раз стала чемпионом мира

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Трамп о победе женской сборной США на ЧМ-2019: «Отличная игра. Америка гордится вами»

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Конкурент Hyundai Creta Tata Blackbird появился на первых рендерах

Известно, что в рамках тесного сотрудничества Tata с китайской компанией Chery паркетник может позаимствовать платформу у среднеразмерного кроссовера Chery Tiggo 5. В моторную гамму модели, как предполагают СМИ, войдут только бензиновые и дизельные двигатели, пару которым составят механическая и автоматическая коробки передач.
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В Гонконге более 200 тысяч человек вышли на новую акцию протеста

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