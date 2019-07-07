Футбол
Женская сборная США стала чемпионом мира по футболуМК-Спорт 13:04
Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0. Голами отличились: Меган Рапино (61-я минута), удачно реализовав пенальти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:29, Вашингтон
Футбол
Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года
Обновлено в 18:00
Авто
В подмосковном Шуколово прошел Vagfest
С 5 по 7 июля в деревне Шуколово (Дмитровский район Московской области) на базе горнолыжного клуба имени Леонида Тягачева состоялось пятое мероприятие Vagfest («Праздник автомобилей»).
Обновлено в 07:39
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина в эфире
Грузинский телеканал "Рустави 2" приостановила вещание после бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 18:46
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Политика
Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии
Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ограничивает президента в выступлениях для того, чтобы сохранить рейтинг партии "Слуга народа" перед выборами в парламент.
Обновлено в 15:36
Происшествия
В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку
В Уфе педофил на улице изнасиловал 9-летнюю школьницу. Преступление было совершено днем 6 июля в районе Курочкиной горы в Черниковке.
Обновлено в 10:22
Авто
Эксперты развенчали миф о качестве иномарок отечественной сборки
Автоэксперты пришли к выводу, что негативное отношение к автомобилям отечественной сборки основано лишь на стереотипах, ведь никаких реальных различий в автомобилях не наблюдается.
Обновлено в 05:02
Политика
Трамп ответил на критику посла Британии
Президент США Дональд Трамп заявил, что посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок плохо справляется со своими обязанностями.
Обновлено в 18:08
Кино
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
На YouTube-канале "Disney Россия" опубликован первый локализованный тизер-трейлер игрового ремейка "Мулан".
Обновлено в 13:55
Происшествия
Два крупнейших НПЗ в Венесуэле приостановили работу из-за блэкаута
В Венесуэле два крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) приостановили работу после отключения электричества, сообщает портал штата Фалькон NotiFalcon.
Обновлено в 11:01
Авто
Конкурент Hyundai Creta Tata Blackbird появился на первых рендерах
Известно, что в рамках тесного сотрудничества Tata с китайской компанией Chery паркетник может позаимствовать платформу у среднеразмерного кроссовера Chery Tiggo 5. В моторную гамму модели, как предполагают СМИ, войдут только бензиновые и дизельные двигатели, пару которым составят механическая и автоматическая коробки передач.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой впервые показала своего парня
Восемнадцатилетняя Соня Киперман, матерью которой является известная певица Вера Брежнева, показала поклонникам своего избранника.
Обновлено в 14:44
Политика
Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу
Прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено - в силу вступил указ президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 18:22
Здоровье
Слишком много действий
Специалисты по всему миру всерьез обеспокоены этой проблемой.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
Звезда подарила долгожданную дочь любимому супругу хоккеисту Игорю Макарову. Счастливые родители редко делятся снимками с малышкой.
Обновлено в 16:25
Авто
5 вещей в автомобиле, которые расскажут о характере его владельца
Автомобиль может многое рассказать о своем владельце.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Турции произошел взрыв на азотном заводе
Обновлено в 14:52
Музыка
Лепс записывает музыкальные произведения со Стивеном Сигалом
На своей странице в Instagram Григорий Лепс написал, что в настоящее время он записывает произведения на фестиваль «Жара» вместе с «другом Стивеном Сигалом».
Обновлено в 16:14
Армия и оружие
В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин
Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Собчак показала подросшего сына после критики хейтеров
Накануне Собчак показала в блоге короткий ролик, где главным героем стал Платон.
Обновлено в 12:49
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном море
Украинские военные зафиксировали активность российских подлодок в Босфорском проливе, а также в Черном и Средиземном морях, сообщил представитель Генштаба, помощник командующего ВМС ВСУ по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский.
Обновлено в 09:51
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя.
Обновлено в 10:13
Культура
Парижская опера представила три балета Матса Эка
Парижская опера представила три балета Матса Эка На сцене Opera Garnier состоялась мировая премьера двух балетов знаменитого Матса Эка: для балетной труппы Парижской оперы шведский хореограф поставил «Another Place» на музыку Ференца Листа и равелевское «Болеро».
Обновлено в 17:59