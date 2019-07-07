Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0. Голами отличились: Меган Рапино (61-я минута), удачно реализовав пенальти.

Женская сборная США стала чемпионом мира по футболу

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