Футбол

Женская сборная США стала чемпионом мира по футболуМК-Спорт 13:04

Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0. Голами отличились: Меган Рапино (61-я минута), удачно реализовав пенальти.
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США — Голландия — 2:0. Видеообзор финала женского чемпионата мира по футболу

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Сборная США в четвертый раз выиграла женский чемпионат мира

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Месси могут отстранить от игр за сборную на два года

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В 2019-м в рамках проекта на орбиту Земли выведены восемь спутников Ladybeetle («Божья коровка»), с помощью которых и тестируют замкнутые системы Интернета вещей.
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Специалисты Роскачества разработали классификацию зернового хлеба. Об этом говорится в сообщении организации.
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Происшествия

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Названы регионы России с самыми высокими доходами населения

Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
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Лолита чуть не попала под обстрел в Донбассе

Обновлено в 12:50
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Метро получит 176 вагонов нового поезда «Москва» до конца 2019 года

Обновлено в 12:18
Происшествия

Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками

Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено вчера в 04:20
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Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Экономика

Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный

По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Политика

Минтранс оценил потери от закрытия авиасообщения с Грузией

Авиакомпании подсчитают понесенные убытки к концу следующей недели, отметил Дитрих.
Обновлено в 13:42
Футбол

Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки

Решающий матч завершился победой "пентакапмеонов" со счетом 3:1. Начало встречи было не слишком интересным, команды осторожничали и всей своей силы не показывали.
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Общество

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Советы Василисы Володиной помогут вам преуспеть в любви и в делах на этой неделе.
Обновлено в 22:30
Экономика

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Кино

Российские продюсеры завоевали главный приз кинофестиваля в Таормине

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Экономика

Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО

Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО Мэрия Москвы проведет еще одну крупную закупку иностранного программного обеспечения, включая Cisco и Microsoft, на общую сумму почти 68 млн руб. Российские аналоги этого софта не соответствуют требованиям заказчика.
Обновлено в 13:18
Общество

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Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

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Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
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Политика

Порошенко выгнали из Хмельницкого под крики «позор»

Канал "Русская весна" обнародовал видеозапись, сделанную в Хмельницком во время предвыборного турне экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Общество

Андрей Кефер уволился с должности замглавы администрации Читы

Заместитель руководителя администрации по экономике и финансам Андрей Кефер уволился с должности.
Обновлено в 19:48
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Лекции будут читать ведущие эксперты отрасли информационной безопасности и сотрудники «Ростелеком-Солар», которые представят реальные кейсы, связанные с вопросами защиты корпоративной и банковской инфраструктур, расскажут о правовых аспектах обеспечения информационной безопасности, поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.
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Армия и оружие

Зеленский рассказал о будущем украинского флота

Владимир Зеленский рассказал, каким он видит современные Военно-морские силы Украины.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Сирийские беженцы возвращаются на родину из Ливана

Люди возвращаются домой на автобусах, некоторые из автобусов до заполнены вещами: коврами, матрасами, сумками с одеждой, мебелью.
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20-летний актер Disney умер от приступа во сне

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