Футбол
Женская сборная США пробилась в полуфинал чемпионата мираЕвро-футбол.ру вчера в 16:56
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Женский ЧМ-2019. Сборная США справилась с Францией в четвертьфинале
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:53
Футболистка, которой жестко ответил Трамп, сделала дубль и вывела США в полуфинал ЧМ-2019
Спорт-Экспрессвчера в 17:18
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
Армия и оружие
В Европе договорились о создании первого в мире «военного интернета»
Германия и Нидерланды объединили свои усилия с целью создания первого в истории «военного интернета», сообщает издание ZDNet.
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался по поводу состоявшейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Обновлено в 00:16
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
В России ужесточили наказания для пьяных водителей
За ДТП с погибшим водитель может получить до 12 лет тюрьмы, это на 7 лет больше, чем раньше.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times
В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
Обновлено вчера в 09:33
Баскетбол
Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Глава МВД Грузии заявил, что Гаврилова не пустят в страну
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который ранее выразил желание снова посетить страну, не пропустят на границе.
Обновлено вчера в 11:43
Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления
Всего в области подтоплено около четырех тысяч домов, в которых проживает девять тысяч человек.
Обновлено вчера в 22:22
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Из-за сильного ливня в Московской области 28 июня затопило участок Лобненского шоссе вблизи аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:58
Космос
Впервые обнаружен источник одиночного быстрого радиовсплеска
Краткость одиночных радиовсплесков не позволяла ученым это выяснить: до недавнего времени астрономы смогли локализовать только один такой радиовсплеск, FRB 121102 (их называют по дате первого обнаружения, например этот впервые увидели 2 ноября 2012 года).
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner
Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Финансы
Стало известно, на сколько процентов проиндексируют пенсии в 2020 году
Обновлено вчера в 03:56
Общество
Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь
Вечером вас ждут неожиданные встречи с человеком из давнего прошлого и новые знакомства.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
Движение поездов по направлению Москва-Петербург восстановлено
Обновлено вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись
Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Музыка
Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено вчера в 17:20
Космос
NASA отправит аппарат для поиска жизни на спутнике Сатурна
Обновлено 27 июня в 17:57
Автоспорт
Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике
Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об отсутствии отсрочек по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 22:54
Культура
Переданная музею на Урале копия картины Рубенса оказалась подлинником
Переданная в Ирбитский государственный музей изобразительных искусств картина, которая считалась копией полотна фламандского художника XVI-XVII веков Питера Пауля Рубенса "Положение во гроб", по предварительным данным, оказалась подлинником, сообщил РИА Новости в пятницу директор музея Валерий Карпов.
Обновлено вчера в 09:15