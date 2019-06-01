На женском чемпионате мира определилась первая пара полуфиналисток.

Женская сборная США пробилась в полуфинал чемпионата мира

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