Футбол

Женская сборная США пробилась в полуфинал чемпионата мираЕвро-футбол.ру вчера в 16:56

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На женском чемпионате мира определилась первая пара полуфиналисток.
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