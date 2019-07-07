Футбол

Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мираРИА Новости вчера в 13:05

Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира. Финальный матч чемпионата мира, проходивший в Лионе, завершился со счетом 2:0 в пользу американок, в составе которых голы забили Меган Рапино (61-я минута, с пенальти) и Роуз Лавел (69).
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Обзор на финал женского ЧМ сделали из LEGO. Видео

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Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
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Политика

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Общество

Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений

Нынешний паводок в Иркутской области побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек, сообщили журналистам представители Иркутского гидрометцентра.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане

Обновлено вчера в 22:33
Общество

Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта

Мегаполисы сравнивались по четырем показателям — доступности жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровню благоустройства города, развитию транспортной системы и обеспеченности коммерческой недвижимостью.
Обновлено в 02:24
Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты за 2018 год

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила данные о росте цен на продукты в 2018 году.
Обновлено вчера в 04:43
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Политика

Украинский суд спас выборы в Верховную Раду от срыва

Ранее в ЦИК заявили, что если суд примет решение о проведении повторной жеребьевки, то выборы в Верховную Раду будут сорваны.
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Обновлено в 04:01
Культура

В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине

Грузинские пользователи соцсетей резко отреагировали на оскорбления телеведущего Георгия Габунии в адрес Владимира Путина, пишет Sputnik Грузия.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов

Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Футбол

Де Лигт согласовал условия контракта с «Ювентусом»

Защитник голландского «Аякса» Матейс де Лигт согласовал условия контракта с туринским «Ювентусом».
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Политика

Иран обвинил Британию в «морском пиратстве» после задержания танкера

В четверг, 4 июля, военнослужащие королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, по причине того, что танкер предположительно доставлял нефть в Сирию.
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Происшествия

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Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
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Происшествия

Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца

Следствие попросило суд продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 03:25
Политика

В Петербурге проходит церемония похорон погибших моряков-подводников

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга началась церемония похорон российских моряков-подводников, которые трагически погибли на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено 06 июля в 04:55
Интернет

Скоро в iCloud можно будет зайти с помощью Face ID и Touch ID

Пользователи, которые установили бета-версию для iOS 13, iPadOS 13 и macOS Catalina, могут подписываться на свои учетные записи с помощью Face ID и Touch ID на своих устройствах.
Обновлено в 04:26
Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

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Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
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Самолет из Челябинска в Анталью задержали из-за попадания молнии

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Экономика

«Антипинский НПЗ» возобновит работу 20 июля

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Футбол

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Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

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Обновлено в 03:40
Кино

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Обновлено в 02:59
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