Футбол

Женская сборная США стала чемпионом мира по футболуМК-Спорт 13:04

Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0. Голами отличились: Меган Рапино (61-я минута), удачно реализовав пенальти.
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Женская сборная США стала четырехкратным чемпионом мира

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Рапино признана лучшей футболисткой чемпионата мира

Советский спорт14:27

Сборная США стала чемпионом мира по футболу

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Сборная США в четвертый раз выиграла женский чемпионат мира

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Sport24.ru16:08

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США во 2-й раз подряд и в 4-й в истории выиграли женский ЧМ

Sports.ruвчера в 05:15
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Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
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Последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси

Российские и грузинские авиакомпании вечером в воскресенье совершают последние прямые рейсы между двумя странами перед входящим в силу решением властей РФ о временном прекращении с 8 июля авиасообщения с Грузией.
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«Уфа» забила девять голов австрийскому «Ваккеру» в контрольном матче

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Армия и оружие

«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»

Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
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Найденные останки стали доказательством того, что люди изменяли форму своих черепов.
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Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
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Общество

Японцы спят и работают в каршеринговых авто

Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.
Обновлено в 08:38
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Месси могут отстранить от футбола на два года

Нападающего Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную Аргентины, сообщает AS.
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В Мексику не пустили еще 14 россиян

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Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
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Наука

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В этом году цветение бурых саргассовых водорослей в Атлантическом океане принимает поистине угрожающие масштабы.
Обновлено 05 июля в 11:57
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Кино

Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney

Обновлено в 13:55
Армия и оружие

США призвали Германию отправить свои войска в Сирию

США призывают Германию отправить на северо-восток Сирии наземные войска для частичной замены американских войск, сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
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Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

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Футбол

Перес хочет, чтобы Азар выступал в «Реале» под 7-м номером

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы приобретённый этим летом у «Челси» бельгийский вингер Эден Азар выступал в мадридском клубе под 7-м номером.
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Происшествия

Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским

Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
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Футбол

Финал Кубка Америки. Бразилия забила два мяча в ворота Перу в первом тайме

Первый тайм завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. Счет в игре на 15-й минуте открыл бразильский нападающий "Гремио" Эвертон, которому ассистировал форвард "Манчестер Сити" Габриэль Жезус.
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Происшествия

Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Петербурге

Легковой автомобиль Mercedes и машина скорой помощи марки Ford Transit столкнулись в воскресенье вечером на пересечении Невского проспекта и улицы Садовой в центре Санкт-Петербурга, в результате пострадали двое медиков, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 17:30
Энергетика

Эксперты обещают меньший рост цен на бензин при альтернативной схеме налогового маневра

Эксперты Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара предлагают альтернативную текущим планам конфигурацию налогового маневра в нефтяной отрасли, позволяющую более эффективно сдерживать рост цен на нефтепродукты на розничном рынке.
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США пригрозили Ирану новыми санкциями

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
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В Ленобласти подросток на мотоцикле врезался в электричку

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Футбол

YouTube заблокировал трансляцию игры «Ганновер» — «Ростов» из-за музыки на арене

Прямая трансляция контрольного матча «Ганновер-96» — «Ростов» на официальном канале немецкого клуба в YouTube была заблокирована из-за музыки на стадионе.
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Полное затмение Солнца дало возможность прогнозировать активность его короны

Обновлено в 00:11
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Дочь Цемаха утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
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Дирижер Валентин Урюпин покинул Пермский театр оперы и балета

Дирижер Пермского академического театра оперы и балета Валентин Урюпин объявил о своем уходе из труппы.
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