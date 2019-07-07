Футбол
Женская сборная США стала чемпионом мира по футболуМК-Спорт 13:04
Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0. Голами отличились: Меган Рапино (61-я минута), удачно реализовав пенальти.
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Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
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Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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Футбол
Финал Кубка Америки. Бразилия забила два мяча в ворота Перу в первом тайме
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YouTube заблокировал трансляцию игры «Ганновер» — «Ростов» из-за музыки на арене
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