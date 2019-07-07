Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира. Финальный матч чемпионата мира, проходивший в Лионе, завершился со счетом 2:0 в пользу американок, в составе которых голы забили Меган Рапино (61-я минута, с пенальти) и Роуз Лавел (69).

Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира

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