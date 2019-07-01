Футбол
Женская сборная США не пустила англичанок в финал чемпионата мираЕвро-футбол.ру 16:55
Женский чемпионат мира по футбола вышел на финишную прямую. Во вторник определился первый участник решающего матча. В противостоянии Англии и США сильнее были американки, которые регулярно создавали остроту впереди и забили два мяча, пропустив один.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:42, Вашингтон
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