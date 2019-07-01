Женский чемпионат мира по футбола вышел на финишную прямую. Во вторник определился первый участник решающего матча. В противостоянии Англии и США сильнее были американки, которые регулярно создавали остроту впереди и забили два мяча, пропустив один.

Женская сборная США не пустила англичанок в финал чемпионата мира

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