Женская сборная России по футболу в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) поднялась с 26-го места на 25-е. За время последнего обновления рейтинга в сентябре этого года, российская футбольная команда провела два товарищеских матча с командой Сербии.

Женская сборная Россия по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

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