Спорт

Женская сборная России по гандболу уступила Франции в финале ЧЕ
РИА Новости
13:45

Гандболистки сборной России уступили команде Франции в финале и стали обладательницами серебряных медалей чемпионата Европы. Матч, состоявшийся в воскресенье в Париже, закончился со счетом 24:21 в пользу хозяек турнира.
РИА Новости13:45

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Женская сборная России не смогла победить в финале чемпионата Европы

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Российские гандболистки проиграли в финале чемпионата Европы

Газета.Ru13:11

Из Парижа – с серебром. Россиянки уступили Франции в финале гандбольного чемпионата Европы

Советский спорт14:00

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Сборная России проиграла француженкам в финале чемпионата Европы

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Сборная Франции отпраздновала победу над командой России в финале чемпионата Европы

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Сборная России по хоккею завоевала Кубок Первого канала

Игра на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге В заключительном матче Кубка Первого канала сборная России разгромила команду Финляндии и оформила победу на домашнем этапе Евротура.
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Sports.ru ведет прямую трансляцию этой игры.
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Объявлены стартовые составы "Монако" и "Лиона" на матч чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
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Саутгейт был признан тренером года в Англии

Саутгейт, возглавивший сборную Англии в 2016 году, привел ее к четвертому месту на чемпионате мира в России.
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УНИКС и «Химки» уступили в матчах чемпионата Единой лиги ВТБ

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Итог ЧМ по плаванию: Россия заняла 2 место в общем зачете

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Леброн Джеймс: «Первая встреча с Майклом Джорданом была, как встреча с богом»

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