Гандболистки сборной России уступили команде Франции в финале и стали обладательницами серебряных медалей чемпионата Европы. Матч, состоявшийся в воскресенье в Париже, закончился со счетом 24:21 в пользу хозяек турнира.

Женская сборная России по гандболу уступила Франции в финале ЧЕ

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