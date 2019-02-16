Женская сборная России сыграет с Украиной за бронзу ЧЕ по мини-футболуRT на русском 00:50

Женская сборная России по мини-футболу встретится с национальной командой Украины в матче за третье место чемпионата Европы в Португалии. В полуфинале россиянки потерпели разгромное поражение от Испании со счётом 0:5. Украинские футболистки в то же время уступили Португалии — 1:5.

Женская сборная России сыграет с Украиной за бронзу ЧЕ по мини-футболу

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