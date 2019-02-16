Футбол
Женская сборная России сыграет с Украиной за бронзу ЧЕ по мини-футболуRT на русском 00:50
Женская сборная России по мини-футболу встретится с национальной командой Украины в матче за третье место чемпионата Европы в Португалии. В полуфинале россиянки потерпели разгромное поражение от Испании со счётом 0:5. Украинские футболистки в то же время уступили Португалии — 1:5.
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Мини-футбол. Чемпионат Европы (жен). 1/2 финала. Россия крупно уступила Испании
Sports.ruвчера в 16:14
Женская сборная России по мини-футболу сыграет с Украиной в матче за 3-е место ЧЕ-2019
Sport24.ruвчера в 19:36
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