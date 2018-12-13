Спорт

Женская сборная России сыграет с Румынией в полуфинале ЧЕ по гандболу
РИА Новости
18:06

Женская сборная Румынии по гандболу стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата Европы, проходящего во Франции. В среду состоялись заключительные матчи основного раунда чемпионата Европы.
РИА Новости18:06

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Российские гандболистки узнали соперниц по полуфиналу чемпионата Европы

Газета.Ru18:38

Сборная России сыграет в полуфинале чемпионата Европы с Румынией

Матч ТВ16:35

Соперницами сборной России по гандболу в полуфинале ЧЕ будут румынки

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Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы впервые с 2008 года

Чемпионат10 декабря в 16:29
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Сегодня стартует Кубок Первого Канала

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Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы

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«Локомотив» в юбилейном матче Кубка Европы обыграл «Цедевиту»

«Локомотив» в юбилейном матче Кубка Европы обыграл «Цедевиту» Краснодарский «Локомотив-Кубань» в девятом туре первого этапа Кубка Европы одержал трудную победу над «Цедевитой» со счетом 80:76, в своем юбилейном, уже сотом матче в турнире, и остался на первом месте в группе.
Обновлено в 17:11
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«Йокерит» вышел на первое место в рейтинге клубов КХЛ

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