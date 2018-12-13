Женская сборная Румынии по гандболу стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата Европы, проходящего во Франции. В среду состоялись заключительные матчи основного раунда чемпионата Европы.

Женская сборная России сыграет с Румынией в полуфинале ЧЕ по гандболу

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