Спорт
Женская сборная России сыграет с Румынией в полуфинале ЧЕ по гандболу
Женская сборная России сыграет с Румынией в полуфинале ЧЕ по гандболуРИА Новости18:06
Женская сборная Румынии по гандболу стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата Европы, проходящего во Франции. В среду состоялись заключительные матчи основного раунда чемпионата Европы.
РИА Новости18:06
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Футбол
Реал — ЦСКА 0:3
ЦСКА обыгрывает в выездном матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" со счетом 2:0.
Обновлено в 13:39
Спорт
Биатлонистов РФ в Австрии обвинили в нарушении антидопинговых правил
Полиция Австрии предъявила обвинения ряду российских биатлонистов и тренеров в нарушении антидопинговых правил в 2017 году.
Обновлено в 19:02
Футбол
«Аякс» и «Бавария» сыграли вничью, забив на двоих шесть голов
«Бавария» в гостях сыграла вничью с «Аяксом» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:02
Хоккей
Рижское «Динамо» обыграло «Слован», прервав серию из семи поражений
Команда Гиртса Анкипанса прервала серию из семи поражений, «Слован» потерпел десятое поражение подряд.
Обновлено в 15:01
Хоккей
Сегодня стартует Кубок Первого Канала
13 декабря двумя матчами стартует хоккейный турнир - Кубок Первого Канала.
Обновлено в 18:24
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион Нортуг заявил о завершении карьеры
Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил о завершении карьеры.
Обновлено в 08:23
Спорт
Елизавета Туктамышева попала в больницу
Елизавета Туктамышева попала в больницу Российскую фигуристку госпитализировали из-за воспаления легких.
Обновлено в 10:34
Футбол
Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы
Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено в 13:27
Баскетбол
«Локомотив» в юбилейном матче Кубка Европы обыграл «Цедевиту»
«Локомотив» в юбилейном матче Кубка Европы обыграл «Цедевиту» Краснодарский «Локомотив-Кубань» в девятом туре первого этапа Кубка Европы одержал трудную победу над «Цедевитой» со счетом 80:76, в своем юбилейном, уже сотом матче в турнире, и остался на первом месте в группе.
Обновлено в 17:11
Хоккей
Юниорская сборная России разгромила Швейцарию на Турнире четырех наций
Обновлено в 01:04
Хоккей
«Йокерит» вышел на первое место в рейтинге клубов КХЛ
«Адмирал», «Северсталь» и «Амур» заняли последние три места в специальном рейтинге команд КХЛ.
Обновлено в 14:29
Баскетбол
Курское «Динамо» на выезде выиграло у «Авениды» в Евролиге FIBA
Обновлено в 17:51
Футбол
«Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне
Обновлено в 11:01
Футбол
Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом
Футболист "Вильярреала" Пабло Форнальс заявил, что предстоящий матч Лиги Европы против московского "Спартака" будет для испанской команды сродни финалу турнира.
Обновлено в 10:29
Футбол
Леандро Паредес может оказаться в «Милане»
Обновлено в 14:35