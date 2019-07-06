Спорт
Женская сборная России пропустит вторую Олимпиаду подрядСпорт день за днем 11:30
Главным тренером сборной является немец Олаф Ланге, который также тренирует УГМК. Таким образом, сборная России пропустит вторые Олимпийские игры подряд. В 2004 и 2008 годах россиянки становились бронзовыми призерками турнира, а на Олимпиаде-2012 заняли четвертое место.
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