Главным тренером сборной является немец Олаф Ланге, который также тренирует УГМК. Таким образом, сборная России пропустит вторые Олимпийские игры подряд. В 2004 и 2008 годах россиянки становились бронзовыми призерками турнира, а на Олимпиаде-2012 заняли четвертое место.

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