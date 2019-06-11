Футбол
Женская сборная России пожелала удачи мужской перед матчем с КипромЧемпионат 13:25
Футболистки женской сборной России поддержали мужскую национальную команду перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Кипром, который состоится сегодня, 11 июня.
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Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Экономика
В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой
Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса.
Обновлено в 08:45
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Финансы
Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России
Международные резервы России готовятся перешагнуть установленный ЦБ ориентир в полтриллиона долларов, при этом Банк России с 2014 года наращивает в них долю золота, в прошлом году он закупил рекордные 274 тонны, доведя запасы в своих хранилищах до 2112 тонн.
Обновлено в 13:31
Происшествия
МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова
Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Футбол
Украина вышла в финал чемпионата мира U20
В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Общество
Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
В Instagram-аккаунте группы НАНА появилось видео пришедшего в сознание продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД
Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.
Обновлено в 13:57
Теннис
Александрова победила Мертенс на турнире в Хертогенбоше
Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла бельгийку Элиз Мертенс в первом круге турнира WTA в Хертогенбоше.
Обновлено в 11:32
Экономика
Безработица в Великобритании осталась на уровне 3,8%
Уровень безработицы в Великобритании в феврале-апреле сохранился на уровне января-марта в 3,8%, свидетельствуют данные национального статистического управления (ONS).
Обновлено в 06:01
Политика
В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков
В России могут смягчить уголовное наказание за хранение наркотиков без целей сбыта. Законопроект на эту тему подготовлен в Госдуме.
Обновлено в 13:31
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Экономика
Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза
По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
Обновлено в 12:18
Общество
В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»
«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.
Обновлено в 08:22
Футбол
Вингер «Легии» Кухарчик может перейти в тульский «Арсенал»
Обновлено в 12:31
Общество
На Урале учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю, которая заставила первоклассников в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге писать ругательное слово, объявлен выговор, сообщила РИА Новости во вторник представитель департамента образования города.
Обновлено в 08:26
Авто
Новый Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Пресс-служба корейской компании показала снимки панели приборов для нового компактного кроссовера Kia Xceed.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Подмосковье разбился известный мотоблогер, руливший ногами
На трассе «Дон» в Подмосковье накануне вечером разбился известный мотоблогер Артем Болдырев, известный под ником Болт, пишет Baza.
Обновлено в 07:31
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
Кино
Юрий Стоянов рассказал о своем новом шоу на «России-1»
Новый юмористический проект телепроект Юрия Стоянова стартует на канале «Россия-1» этой осенью.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Собянин прокомментировал решение по делу Голунова
Сергей Собянин оценил работу ГУВД и МВД в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:59
Политика
Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах
Россияне продолжают присылать вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня - они, в частности, касаются порядка выдачи льготных лекарств, ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, газификации российских поселков, следует из материалов сайта прямой линии.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Единоборства
Путин по просьбе Хабиба выделил Дагестану 600 млн рублей
Президент России Владимир Путин выделил 600 млн рублей на строительство спортивный школы имени Хабиба Нурмагомедова, которая будет основана в Дагестане.
Обновлено в 10:59
Здоровье
Барнаульцы жалуются на ночные очереди за талонами к детским врачам
Очередь за талончиками к детским узким специалистам приходится занимать ночью.
Обновлено в 01:04