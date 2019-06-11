Женская сборная России пожелала удачи мужской перед матчем с КипромЧемпионат 13:25

Футболистки женской сборной России поддержали мужскую национальную команду перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Кипром, который состоится сегодня, 11 июня.

Женская сборная России пожелала удачи мужской перед матчем с Кипром

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