Футбол

Женская сборная России пожелала удачи мужской перед матчем с КипромЧемпионат 13:25

Россия — Кипр
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
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Футболистки женской сборной России поддержали мужскую национальную команду перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Кипром, который состоится сегодня, 11 июня.
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Футболистки женской сборной России пожелали удачи мужской команде перед матчем с киприотами (ВИДЕО)

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