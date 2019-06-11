Футбол

Женская сборная России пожелала удачи мужской перед матчем с КипромЧемпионат 13:25

Россия — Кипр
1 – 0
Перерыв
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
38′
Александр Головин
45′+2′
3 фото
Футболистки женской сборной России поддержали мужскую национальную команду перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Кипром, который состоится сегодня, 11 июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Футболистки женской сборной России пожелали удачи мужской команде перед матчем с киприотами (ВИДЕО)

ProstoProSport14:03

Женская сборная России поддержала мужскую команду перед матчем с Кипром

Газета.Ru13:47

Женская сборная России пожелала удачи мужской команде в матче против Кипра

Спорт-Экспресс12:46

«Удачи, парни». Женская сборная России поддержала мужскую перед матчем с Кипром

Sport24.ru13:03

Стал известен стартовый состав сборной России на матч квалификации Евро-2020 с Кипром

RT на русском13:52

Женская сборная России пожелала удачи мужской перед матчем с Кипром

Чемпионат13:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Общество

Памятник Евгению Примакову установят в сквере напротив МИД

Обновлено в 06:47
Общество

В Петербурге к «Алым парусам» сняли леса с Ростральной колонны

В Петербурге в связи с праздником выпускников "Алые паруса" с Ростральной колонны, расположенной ближе к Дворцовому мосту, сняты строительные леса.
Обновлено в 11:47
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

Минобороны Украины не устроили российские запчасти в танках «Оплот»

Украинскому министерству обороны пришлось отказаться от производства новейших танков "Оплот" в 2019 году, поскольку боевая машина включала в себя комплектующие российского производства.
Обновлено в 10:59
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Во французской тюрьме заключенные захватили заложников

В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.
Обновлено в 15:06
Кино

«Первый канал» готовит документальный фильм о Чернобыльской катастрофе

Обновлено в 09:30
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева назвала глупостью голодовку ради похудения

Лариса Гузеева назвала глупостью свою жесткую голодовку ради быстрого похудения.
Обновлено в 08:34
Космос

Ученые доказали, что на Солнце могут возникать супервспышки-«убийцы»

Обновлено в 12:07
Политика

Зеленский отменил два указа Порошенко

Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
Обновлено в 13:15
Футбол

Назван состав сборной России на матч с Кипром

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 13:46
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Гаджеты

Sony разрабатывает новую Xperia с шестью задними камерами

Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Экс-глава Волгоградского СК Музраев арестован по обвинению в теракте

Бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев арестован на два месяца решением Лефортовского суда Москвы 11 июня.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»

СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
Обновлено в 11:24
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Собянин прокомментировал решение по делу Голунова

Сергей Собянин оценил работу ГУВД и МВД в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:59
Политика

Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных

Обновлено в 14:10
Политика

Глава Дагестана отреагировал на снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 15:23
Политика

На сайте президента Украины собирают подписи за запрет «Квартала 95»

Петиция о запрете деятельности на территории Украины компании "Студия Квартал 95" из-за "многолетней пропаганды украинофобии" и "идеологии русского мира" зарегистрирована на официальном сайте президента Украины.
Обновлено в 12:59
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Политика

Путин встретится с президентом и премьером Италии

Президент России Владимир Путин в июле в ходе визита в Италию встретится с президентом республики Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:07
Политика

Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС через десять лет

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что для вступления Украины в Европейский союз через 10 лет переговоры нужно начинать уже завтра.
Обновлено в 15:02
Происшествия

Российский мотоблогер Болт насмерть разбился в Подмосковье

Известный мотоблогер Артем Болдырев погиб в ДТП на 68-м километре трассы М4 "Дон" на 34-м году жизни.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия

Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Петербурге локализован

Пожарные локализовали во вторник крупное возгорание в ангаре, расположенном в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное