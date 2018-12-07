Футбол

Женская сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Газета.Ru
06:21

Международная футбольная федерация (ФИФА) опубликовала рейтинг женских национальных сборных, сообщает "Советский спорт". По сравнению с предыдущим рейтингом сборная России поднялась на одну строчку и теперь занимает 25-е место.
Газета.Ru06:21

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Женская сборная России поднялась на 25-е место в рейтинге ФИФА

Советский спорт07:49

Женская сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Газета.Ru06:21

Женская сборная России поднялась на 25-е место в рейтинге ФИФА

Чемпионат05:19

Женская сборная России по футболу поднялась на 25-е место в рейтинге ФИФА

РИА Новости05:06

Женская сборная России поднялась на 25-е место в рейтинге ФИФА

ТАСС05:05

Женская сборная России по футболу поднялась на 25-е место в рейтинге ФИФА

Спорт-Экспресс05:18

Сборная России поднялась на 11-е место в мировом рейтинге ФИБА

Sports.ruвчера в 11:35
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