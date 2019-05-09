Футбол
Женская сборная России по пляжному футболу впервые в истории проигралаРИА Новости 06:10
Встреча, прошедшая в четверг в Испании, завершилась со счетом 2:0 в пользу швейцарок. В следующем матче турнира россиянки позднее в четверг сыграют с командой Чехии. Это поражение стало первым в истории женской сборной России по пляжному футболу, которая была создана в 2018 году.
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