Футбол

Женская сборная России по пляжному футболу проиграла впервые в историиSports.ru 15:49

Сегодня женская сборная России по пляжному футболу проиграла сборной Швейцарии (0:2) в отборочном матче квалификации ко Всемирным пляжным играм 2019 года.
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Женская сборная России по пляжному футболу проиграла впервые в истории

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