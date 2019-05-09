Футбол
Женская сборная России по пляжному футболу проиграла впервые в историиSports.ru 15:49
Сегодня женская сборная России по пляжному футболу проиграла сборной Швейцарии (0:2) в отборочном матче квалификации ко Всемирным пляжным играм 2019 года.
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