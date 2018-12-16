Спорт
Сборная РФ по гандболу уступила Франции в финале чемпионата Европы
Сборная РФ по гандболу уступила Франции в финале чемпионата ЕвропыREGNUM20:58
В матче за третье место встречались сборные Румынии и Нидерландов. Голландки победили со счетом 24:20. В финал чемпионата Европы женская гандбольная сборная РФ вышла второй раз.
REGNUM20:58
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Хоккей
Сборная России по хоккею завоевала Кубок Первого канала
Обновлено в 14:06
Футбол
Месси забил 50-й гол в 2018 году
Обновлено в 21:12
Футбол
Головин был удален в разгромном для «Монако» матче с «Лионом»
"Монако" разгромно уступил "Лиону" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Хоккей
НХЛ. Кучеров забросил 14-ю шайбу в сезоне
Россиянин набрал очки (2+4) в 5-й игре подряд. Всего в 34 матчах сезона на счету Кучерова 48 (14+34) баллов за результативность.
Обновлено в 22:10
Футбол
Защитник «Аякса» Де Лигт выиграл премию Golden Boy-2018
Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт стал обладателем премии Golden Boy-2018.
Обновлено в 19:28
Футбол
«Рома» обыграла «Дженоа», дважды уступая по ходу встречи
Обновлено в 16:25
Футбол
Юрген Клопп победил все команды АПЛ
Встреча закончилась победой хозяев — 3:1. Таким образом, Юргену Клоппу покорилась каждая команда Премьер-лиги, с которыми он сталкивался.
Обновлено в 14:33
Хоккей
4 очка Айкела и дубль Скиннера помогли «Баффало» обыграть «Бостон»
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19 Главным героем встречи стал капитан «Баффало» Джек Айкел, который принял участие в каждой голевой атаке своей команды, набрав 4 (2+2) очка.
Обновлено в 19:52
Спорт
Стартовала мужская эстафета в Хохфильцене
Обновлено в 08:00
Футбол
«Арсенал» проиграл «Саутгемптону»
Лондонский «Арсенал» уступил «Саутгемптону» в матче 17-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 10:24
Баскетбол
«Сакраменто» победил «Даллас», «Майами» обыграл «Нью-Орлеан»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сакраменто Кингз» (16-13) одержал выездную победу над «Даллас Маверикс» (15-13) — 120:113.
Обновлено в 22:18
Хоккей
«Рейнджерс» вновь вызвали из АХЛ российского вратаря Георгиева
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон объявил, что российский голкипер Александр Георгиев вызван из клуба АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк».
Обновлено в 23:18
Спорт
Белорусским хоккеистам в Норвегии вместо гимна включили хит «Песняров»
Организаторы хоккейного турнира МЕСА Hockey Games в норвежском городе Леренскуг включили композицию ансамбля "Песняры" вместо гимна Белоруссии перед матчем сборных двух стран.
Обновлено в 15:38
Баскетбол
«Филадельфия» обыграла «Кливленд» в матче НБА
"Филадельфия" обыграла "Кливленд" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Обновлено в 17:59
Футбол
«Айнтрахт» дома переиграл «Байер»
Франкфуртский «Айнтрахт» одержал домашнюю победу над «Байером» в матче 15-го тура немецкой бундеслиги.
Обновлено в 14:02