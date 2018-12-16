Спорт

Сборная РФ по гандболу уступила Франции в финале чемпионата Европы
REGNUM
20:58

В матче за третье место встречались сборные Румынии и Нидерландов. Голландки победили со счетом 24:20. В финал чемпионата Европы женская гандбольная сборная РФ вышла второй раз.
REGNUM20:58

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Мбаппе поздравил французских гандболисток с победой над сборной России

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