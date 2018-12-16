Спорт
Женская сборная России по гандболу уступила Франции в финале ЧЕ
Женская сборная России по гандболу уступила Франции в финале ЧЕРИА Новости13:45
Гандболистки сборной России уступили команде Франции в финале и стали обладательницами серебряных медалей чемпионата Европы. Матч, состоявшийся в воскресенье в Париже, закончился со счетом 24:21 в пользу хозяек турнира.
РИА Новости13:45
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