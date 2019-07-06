Спорт

Женская сборная России по баскетболу пропустит вторую Олимпиаду подрядРИА Новости 13:25

Баскетболистки сборной России по итогам чемпионата Европы не сумели пробиться в олимпийский отборочный турнир и пропустят вторые Игры подряд.
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Sports.ru07:31
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Обновлено вчера в 07:08
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