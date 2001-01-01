Футбол
Женская сборная Норвегии вышла в четвертьфинал чемпионата мираМатч ТВ вчера в 18:18
Женская сборная Норвегии обыграла команду Австралии в 1/8 финала чемпионата мира. Норвежки выиграли в серии послематчевых пенальти.
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Англия разгромила Камерун на чемпионате мира по футболу среди женщин и вышла в четвертьфинал
Bookmaker-ratings.ru13:29
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
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Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
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Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
На 60-м году жизни, не дожив месяца до юбилея, скончался советский и российский актёр Андрей Харитонов.
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КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта.
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В Ершовской средней школе Усть-Илимского района Иркутской области единственной выпускницей стала Татьяна Апаликова, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 03:44
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«Лос-Анджелес» не предложит контракт Щербаку
Ранее Sport24 стало известно, что 23-летний Щербак вернется в Россию и подпишет трехлетний контракт с «Авангардом» с зарплатой 1 млн долларов в год.
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В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
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На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Авто
Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами
В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено в 03:07
Политика
В России создали собственную вакцину от полиомиелита
Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 20:04
Происшествия
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Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию
Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
Обновлено в 20:22
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
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Обновлено в 17:01
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Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
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ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
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В Греции автомобиль наехал на группу велосипедистов
На севере Греции автомобиль наехал на группу велосипедистов, два человека погибли, четверо получили серьёзные ранения.
Обновлено в 10:18
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В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении Грузии
Россия может ввести в отношении Грузии дополнительные меры, «выходящие за пределы туристического эмбарго».
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Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01