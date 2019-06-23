Женская сборная Норвегии вышла в четвертьфинал чемпионата мираМатч ТВ 22 июня в 18:18

Женская сборная Норвегии обыграла команду Австралии в 1/8 финала чемпионата мира. Норвежки выиграли в серии послематчевых пенальти.

Женская сборная Норвегии вышла в четвертьфинал чемпионата мира

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