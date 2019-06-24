Футбол
Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизмеЕвро-футбол.ру вчера в 16:43
Скандальное футбольное лето продолжается. На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме. Такие обвинения прозвучали в тоннеле в перерыве поединка, сообщает The Telegraph.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Вашингтон
Политика
Россия назвала условие сохранения транзита газа через Украину
Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Культура
Выставка «Одна мастерская – две судьбы» откроется в Иркутске 27 июня
Иркутская область, НИА-Байкал — 27 июня в Иркутске состоится открытие выставки «Одна мастерская — две судьбы».
Обновлено в 03:15
Происшествия
Полицейский в Курске открыл стрельбу из-за детей с мячом
В Курске полицейский открыл стрельбу из травматического пистолета, чтобы отогнать от своей машины детей, играющих в мяч.
Обновлено в 05:22
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Николь Кидман обнажила грудь во время фотосессии
В молодости Николь Кидман позволяла себе в кадре многое, но сейчас ей 52 и надо быть скромнее.
Обновлено в 04:52
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ
Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Авто
Mazda отзывает в России более 900 автомобилей
Японская компания Mazda отзывает с российского рынка 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5, реализованных дилерами с апреля 2013 года по август 2018 года.
Обновлено в 04:38
Общество
В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн
В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Общество
Россияне назвали главные черты советской эпохи
Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.
Обновлено в 01:58
Авто
Немецкие журналисты протестировали Lada Vesta SW Cross
Топовая версия Vesta SW Cross в Германии стоит 17 990 евро (1,28 млн рублей по актуальному курсу).
Обновлено в 02:24
Политика
Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией
В воскресенье Зурабишвили не стала отвечать на вопрос Euronews, что она имела в виду, но заявила, что туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию, а политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
В Омске медведь откусил руку нетрезвому мужчине
Обновлено в 04:06
Политика
Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов
Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:00
Экономика
В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова
Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Общество
Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено в 04:03
Политика
Плахотнюк покинул пост главы Демпартии Молдавии
Олигарх Владимир Плахотнюк, сбежавший из Молдавии, ушел в отставку с поста председателя Демократической партии.
Обновлено в 03:45