Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизмеЕвро-футбол.ру вчера в 16:43

Скандальное футбольное лето продолжается. На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме. Такие обвинения прозвучали в тоннеле в перерыве поединка, сообщает The Telegraph.

Политика Россия назвала условие сохранения транзита газа через Украину Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через территорию Украины на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Армия и оружие В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.

Происшествия Полицейский в Курске открыл стрельбу из-за детей с мячом В Курске полицейский открыл стрельбу из травматического пистолета, чтобы отогнать от своей машины детей, играющих в мяч.

Политика Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.

Шоу-бизнес Николь Кидман обнажила грудь во время фотосессии В молодости Николь Кидман позволяла себе в кадре многое, но сейчас ей 52 и надо быть скромнее.

Энергетика Европа начала отказываться от российского угля Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Общество В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".

Политика Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.

Происшествия В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.

Авто Mazda отзывает в России более 900 автомобилей Японская компания Mazda отзывает с российского рынка 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5, реализованных дилерами с апреля 2013 года по август 2018 года.

Общество В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Общество Россияне назвали главные черты советской эпохи Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.

Авто Немецкие журналисты протестировали Lada Vesta SW Cross Топовая версия Vesta SW Cross в Германии стоит 17 990 евро (1,28 млн рублей по актуальному курсу).

Политика Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией В воскресенье Зурабишвили не стала отвечать на вопрос Euronews, что она имела в виду, но заявила, что туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию, а политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего.

Политика Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".

Экономика В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Происшествия Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.

Экономика Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.

Общество Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.