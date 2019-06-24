Футбол

Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизмеЕвро-футбол.ру вчера в 16:43

Скандальное футбольное лето продолжается. На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме. Такие обвинения прозвучали в тоннеле в перерыве поединка, сообщает The Telegraph.
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Игрок сборной Камеруна плюнула в соперницу в матче 1/8 финала женского ЧМ

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Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций

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