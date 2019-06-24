Футбол
Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизмеЕвро-футбол.ру вчера в 16:43
Скандальное футбольное лето продолжается. На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме. Такие обвинения прозвучали в тоннеле в перерыве поединка, сообщает The Telegraph.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:09, Вашингтон
Политика
Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона
Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
На Украине рассказали о встрече Зеленского с Путиным
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что встреча президента страны Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в будущем может состояться.
Обновлено вчера в 12:00
Наука
Британцы превратили электричку в водородный поезд
Инженеры из Бирмингемского железнодорожного исследовательского центра и компании Porterbrook модифицировали электропоезд класса 319, превратив его в гибридный состав HydroFlex.
Обновлено 22 июня в 09:43
Политика
Си Цзиньпин встретится с главами России и Индии накануне саммита G20
«В кулуарах саммита G20 председатель Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров в трехстороннем формате Россия — Индия — Китай», — заявил представитель МИД КНР.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Пять человек погибли в результате схода поезда с рельсов в Бангладеш
Не менее пяти человек погибли и около 100 пострадали в результате того, что пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту в области Маулвибазар в восточной части Бангладеш.
Обновлено вчера в 23:39
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Обновлено вчера в 17:03
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян — 48% — не поддерживает идею о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Артисты поделились впечатлениями от праздника «Алые паруса»
Популярные артисты выступили на главном празднике выпускников «Алые паруса – 2019» в Санкт-Петербурге и поздравили со сцены гостей мероприятия.
Обновлено вчера в 18:06
Религия
С понедельника у православных начинается Петров пост
В этом году дни воздержания и усердной молитвы пойдут с 24 июня. По уставу Петров пост является не таким строгим, как Успенский или Великий.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
На Украине скончался политик, избитый полицейскими
Член украинской партии «Гражданская позиция» Александр Комарницкий скончался от остановки сердца, 23 июня сообщил председатель областной организации партии в Винницкой области Сергей Гайструк на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 15:47
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено вчера в 04:37
Баскетбол
Крис Пол: «Никогда не просил об обмене»
Обновлено в 00:41
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 20:13
Спорт
Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину
Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
Появились фото Луганского аэропорта в первые дни после окончания боёв
Об интенсивности боёв за Луганский аэропорта говорит хотя бы количество гильз от боеприпасов на территории объекта Бои за Луганский аэропорт продолжались с апреля по сентябрь 2014 года.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова
Обновлено вчера в 12:51
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Глава Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:57
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
Бомба для евро: зачем Италия введет параллельную валюту
Председатель бюджетного комитета итальянского парламента Клаудио Борги опубликовал в твиттере изображения так называемых mini-BOT — национальной валюты, параллельной евро.
Обновлено в 01:00
Политика
Туроператоры Алтайского края обеспокоены ситуацией в Грузии
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзиского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Авто
В сети появился рендер среднемоторного Dodge Viper
Выпуск Dodge Viper стартовал в 1992 году.
Обновлено вчера в 09:08
Общество
Подземный переход на Эльмаше демонтируют за 45 миллионов
Обновлено в 00:19
Политика
В Китае надеются на конструктивные шаги по реформированию ВТО
Власти Китая надеются на конструктивные шаги ряда стран по укреплению открытой глобальной экономики и реформированию Всемирной торговой организации (ВТО) на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Осаке ради борьбы с усиливающимся в мире протекционизмом.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Осенняя погода придет в Москву на следующей неделе
На следующей неделе жара в столичном регионе сменится по-осеннему прохладной и дождливой погодой.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено вчера в 12:28