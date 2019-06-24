Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизмеЕвро-футбол.ру вчера в 16:43

Скандальное футбольное лето продолжается. На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме. Такие обвинения прозвучали в тоннеле в перерыве поединка, сообщает The Telegraph.

Футбол Дмитрий Аленичев: «В новом сезоне „Спартак“ не станет чемпионом» Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".

Экономика Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный» Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.

Гаджеты Xiaomi CC9: дата анонса и красочная фотогалерея Компания Xiaomi официально сообщила о том, что презентация смартфонов Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e состоится на следующей неделе, 2 июля 2019.

Общество «Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.

Экономика Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.

Политика ЦИК Украины не разрешил партии Саакашвили участвовать в выборах в Раду 9 июня стало известно, что партия господина Саакашвили будет участвовать в парламентских выборах на Украине.

Гаджеты Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000 Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.

Политика В рязанском училище ВДВ состоялся выпускной 23 июня в рязанском училище прошел выпускной у более чем 500 офицеров и 200 прапорщиков.

Авто В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.

Недвижимость Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.

Политика Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.

Политика В России назвали условия транзита газа через Украину Что же касается Украины, Москва может продолжить транзит голубого топлива через эту страну на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Общество Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.

Технологии Эксперты предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке В качестве примеров компаний, от имени которых приходят такие вирусные рассылки, Group-IB называет автодилеров KIA (РБК направил запрос) и «Рольф», а также авиакомпанию «Полярные авиалинии», среди СМИ указаны РБК и «Новосибирск-online».

Политика Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.

Здоровье На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.

Интернет Telegram позволит пользователям передавать права на каналы Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.

Футбол Аргентинцы обыграли сборную Катара и вышли в плей-офф Кубка Америки На Кубке Америки по футболу, который проходит в Бразилии, сборная Аргентины в заключительном туре группового этапа оказалась сильнее команды Катара со счетом 2:0 и вышла со второго места в четвертьфинал турнира.

Происшествия В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.

Кино Уральские туристы начали портить декорации к сериалу «Угрюм-река» Жительница Первоуральска, где «Мосфильм» планирует снимать сериал «Угрюм-река», рассказала, что туристы начали портить декорации, пишет портал Е1.

Экономика Средний размер пенсий в Казахстане превысил 85 тыс. тенге Средний размер совокупной пенсии в Казахстане по состоянию на 1 июня 2019 года составил 85 758 тенге (14 306 рублей).