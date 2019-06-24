Футбол
Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизмеЕвро-футбол.ру вчера в 16:43
Скандальное футбольное лето продолжается. На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме. Такие обвинения прозвучали в тоннеле в перерыве поединка, сообщает The Telegraph.
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Футбол
Дмитрий Аленичев: «В новом сезоне „Спартак“ не станет чемпионом»
Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Уроженку России обнаружили мертвой в США
Обновлено вчера в 17:01
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Гаджеты
Xiaomi CC9: дата анонса и красочная фотогалерея
Компания Xiaomi официально сообщила о том, что презентация смартфонов Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e состоится на следующей неделе, 2 июля 2019.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Экономика
Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Уснувшую девушку забыли в самолете в Канаде
Обновлено в 01:24
Политика
ЦИК Украины не разрешил партии Саакашвили участвовать в выборах в Раду
9 июня стало известно, что партия господина Саакашвили будет участвовать в парламентских выборах на Украине.
Обновлено в 02:13
Гаджеты
Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000
Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
В рязанском училище ВДВ состоялся выпускной
23 июня в рязанском училище прошел выпускной у более чем 500 офицеров и 200 прапорщиков.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Футбол
Легенды «Реала» сыграли с легендами «Челси» в Мадриде
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Глава Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:57
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 05:04
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
В России назвали условия транзита газа через Украину
Что же касается Украины, Москва может продолжить транзит голубого топлива через эту страну на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 00:04
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено вчера в 04:37
Авто
В сети появился рендер среднемоторного Dodge Viper
Выпуск Dodge Viper стартовал в 1992 году.
Обновлено вчера в 09:08
Технологии
Эксперты предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
В качестве примеров компаний, от имени которых приходят такие вирусные рассылки, Group-IB называет автодилеров KIA (РБК направил запрос) и «Рольф», а также авиакомпанию «Полярные авиалинии», среди СМИ указаны РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 02:02
Политика
Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ
Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.
Обновлено в 01:59
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи
Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери
«Наши первые шаги!», - подписала ролик знаменитость. Звезды отечественного шоу-бизнеса восхитились видео.
Обновлено вчера в 10:27
Интернет
Telegram позволит пользователям передавать права на каналы
Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол
Аргентинцы обыграли сборную Катара и вышли в плей-офф Кубка Америки
На Кубке Америки по футболу, который проходит в Бразилии, сборная Аргентины в заключительном туре группового этапа оказалась сильнее команды Катара со счетом 2:0 и вышла со второго места в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 00:58
Кино
Уральские туристы начали портить декорации к сериалу «Угрюм-река»
Жительница Первоуральска, где «Мосфильм» планирует снимать сериал «Угрюм-река», рассказала, что туристы начали портить декорации, пишет портал Е1.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Средний размер пенсий в Казахстане превысил 85 тыс. тенге
Средний размер совокупной пенсии в Казахстане по состоянию на 1 июня 2019 года составил 85 758 тенге (14 306 рублей).
Обновлено в 01:57
Политика
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52