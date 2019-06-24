Футбол

Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизмеЕвро-футбол.ру вчера в 16:43

Скандальное футбольное лето продолжается. На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме. Такие обвинения прозвучали в тоннеле в перерыве поединка, сообщает The Telegraph.
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Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000

Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
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Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
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Выпуск Dodge Viper стартовал в 1992 году.
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В качестве примеров компаний, от имени которых приходят такие вирусные рассылки, Group-IB называет автодилеров KIA (РБК направил запрос) и «Рольф», а также авиакомпанию «Полярные авиалинии», среди СМИ указаны РБК и «Новосибирск-online».
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Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке

В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
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