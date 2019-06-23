Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизмеЕвро-футбол.ру 16:43

Скандальное футбольное лето продолжается. На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме. Такие обвинения прозвучали в тоннеле в перерыве поединка, сообщает The Telegraph.

Политика Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.

Политика Президент Грузии считает российских туристов благом Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.

Происшествия МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Общество Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.

Кино Не стало актера Андрея Харитонова Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.

Экономика Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.

Космос На Марсе нашли возможные признаки жизни Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.

Политика В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении Грузии Россия может ввести в отношении Грузии дополнительные меры, «выходящие за пределы туристического эмбарго».

Футбол Аленичев сомневается, что был назначен в «Спартак» вопреки желанию Федуна Владелец «Спартака» Леонид Федун намекал, что специалист был назначен главным тренером команды в 2015 году вопреки его желанию.

Футбол Аргентина избежала провала на Кубке Америки Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Политика ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата РБК сравнил оценки ООН с действующим демографическим прогнозом Росстата от декабря 2018 года и обнаружил, что практически по всем параметрам прогноз ООН гораздо пессимистичнее.

Политика В ПАСЕ выступили за возвращение России Многие страны Совета Европы выступили за принятие резолюции, позволяющей России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.

Футбол Президент «Баварии»: «Мы можем осуществить трансфер Сане» Президент «Баварии» Ули Хенесс в очередной раз высказался на тему возможного трансфера полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.

Политика Как США намерены урегулировать палестино-израильский конфликт Накануне американская администрация опубликовала часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, над которым начиная с 2017 года вёл работу Белый дом.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.

Происшествия Участников акции против репрессий в Петербурге задерживает полиция Полиция в Петербурге задержала по меньшей мере двоих участников схода в рамках всероссийской акции «Общество требует справедливости».

Общество Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".

Происшествия В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.

Игры Bethesda не мешает создателю игры, основанной на популярном моде для Skyrim Ник Пирс, создатель The Forgotten City Сейчас Пирс во главе небольшой инди-студии Modern Storyteller воссоздаёт мод с нуля на движке Unreal Engine.

Футбол РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистов Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию грузинских футболистов, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами.