Футбол
Женская сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2019Матч ТВ 17:42
Женская сборная Франции сыграла с командой Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу французской команды.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:59, Вашингтон
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Обновлено в 17:52
Происшествия
МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.
Обновлено в 17:53
Происшествия
На Кубани после массового ДТП госпитализированы девять человек
В результате аварии с места происшествия были госпитализированы с травмами различной степени тяжести девять человек (среди них двое несовершеннолетних).
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес
Юлии Началовой могут присвоить звание заслуженной артистки РФ
Анна Исаева, бывший PR-директор Началовой, сообщила, что исполнительница не сможет получить звание заслуженной артистки, поскольку в РФ они посмертно не выдаются.
Обновлено в 13:30
Политика
ЦИК Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации
В комиссии сообщили, что внеочередной съезд партии Саакашвили, на котором утвердили список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах, был проведен с нарушениями устава.
Обновлено в 16:22
Политика
Как США намерены урегулировать палестино-израильский конфликт
Накануне американская администрация опубликовала часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, над которым начиная с 2017 года вёл работу Белый дом.
Обновлено в 14:53
Политика
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов на русском языке
Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 12:51
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Экономика
Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено в 18:45
Футбол
Аргентина избежала провала на Кубке Америки
Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 17:18
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В период с 2003 по 2007 года портфолио фирмы насчитывало сразу несколько модификаций «Хантера» под именем «Тайга» (Taigah).
Обновлено вчера в 14:38
Политика
СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая
Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Обновлено в 16:56
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Политика
Представитель Китая избран главой продовольственной организации ООН
Представитель Китая Цюй Дунъюй избран генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщается на ее сайте.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Происшествия
У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах
Обновлено в 16:10
Происшествия
Уснувшую пассажирку оставили одну в закрытом авиалайнере
Обновлено в 17:23
Происшествия
Посмотрите, как в Киеве прошел ЛГБТ-парад «Марш равенства»
23 июня в центре Киева прошел «Марш равенства КиевПрайд 2019» в поддержку ЛГБТ-сообщества, который в общей сложности длился около 40 минут, пишет украинское издание «Страна».
Обновлено в 06:18
Экономика
Развал СССР оказался благом для Земли
Ученые утверждают, что в результате развала Советского Союза из-за падения сельскохозяйственного производства выбросы парниковых газов в атмосферу планеты за 1992-2011 годы сократились на 7,61 миллиарда тонн, что сравнимо с последствиями от уничтожения человеком лесов в Латинской Америке.
Обновлено в 17:09
Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
По словам ученых, длина кальмара составляет примерно 3,7 метра Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США запечатлели на видео гигантского кальмара длиной 3,7 метра, ролик, опубликованный на YouTube, был снят в Мексиканском заливе.
Обновлено в 16:30
Общество
Умер экс-мэр Читы Анатолий Михалев
Как передает агентство ТАСС, бывший читинский градоначальник Анатолий Михалев ушел из жизни в возрасте 71 года.
Обновлено в 00:24
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Политика
Президент Грузии считает российских туристов благом
Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.
Обновлено в 06:40
Здоровье
Недетский дом
"Пациентами новой клиники станут ребята, пережившее горе, например, из-за утраты близкого или травли в школе и дома", - рассказала директор центра им. Г.Е. Сухаревой, Марина Бебчук.
Обновлено в 16:26
Политика
ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата
РБК сравнил оценки ООН с действующим демографическим прогнозом Росстата от декабря 2018 года и обнаружил, что практически по всем параметрам прогноз ООН гораздо пессимистичнее.
Обновлено в 17:00
Политика
В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам
Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01