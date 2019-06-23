Футбол
Женская сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2019Матч ТВ вчера в 17:42
Женская сборная Франции сыграла с командой Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу французской команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ЧМ-2019 (жен). 1/8 финала. Франция выбила Бразилию, Англия разгромила Камерун
Sports.ru22 июня в 05:20
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
Энергетика
Brent подорожала до $65,5 за баррель
За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
Обновлено в 02:08
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Общество
Митинг против политических репрессий начался в Москве
Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 00:58
Теннис
Австралийская теннисистка Эшли Барти возглавила рейтинг WTA
Обновлено вчера в 18:58
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено вчера в 04:37
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
В Омске медведь откусил нетрезвому мужчине руку
Обновлено в 02:29
Религия
У православных начался Петров пост
Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия (Деян 13:3). Он начинается через неделю после дня Святой Троицы, а заканчивается накануне дня памяти святых Петра и Павла – 11 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы
Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Звезды «Игры престолов» отметили первую годовщину брака
В прошлом году пара связала себя узами брака, а вчера — отметила первую важную дату. Первую годовщину свадьбы принято называть ситцевой.
Обновлено в 01:15
Футбол
Роналду показал подписчикам, как проводит выходные на Лазурном берегу
Спортсмен отдыхает вместе с семьей Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", Криштиану Роналду показал подписчикам, как проводит выходные с семьей.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Россияне назвали главные черты советской эпохи
Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.
Обновлено в 01:58
Путешествия
Свыше 700 человек обратились в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии
Свыше 700 человек обратились по горячей линии в Роспотребнадзор, которая была открыта два дня назад в связи с ситуацией в Грузии.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Aliexpress открылся российским продавцам
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 18:42
Общество
По цене жилья в Екатеринбурге на юге России можно купить аквапарк и подлодку
Аналитики сайта по выбору недвижимости N1.RU сравнили стоимость готового бизнеса на курортах юга России с жильем в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Татьяна Навка порадовалась победе 4-летней дочери на льду
Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток
Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 28,176 млн рублей компании «Афалина» — одной из фирм, отлавливавших косаток и белух, которые попали затем в «китовую тюрьму» в Приморье.
Обновлено в 01:38
Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 08:57
Экономика
Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Структура фонда Baring Vostok — кипрская компания Evison — подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области, который передал контроль в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам.
Обновлено в 00:27
Экономика
Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
Обновлено в 02:07
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено 22 июня в 13:01
Футбол
Грузинские футболисты вышли в майках с антироссийскими лозунгами
Обновлено вчера в 06:22
Общество
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Политика
Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ
Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.
Обновлено в 01:59
Экономика
В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых
В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено вчера в 15:00