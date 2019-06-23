Футбол

Женская сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2019Матч ТВ вчера в 17:42

Женская сборная Франции сыграла с командой Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу французской команды.
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Женская сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2019

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Sports.ru22 июня в 05:20
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