Матч Суперкубка УЕФА, который пройдёт 14 августа в Стамбуле, впервые в истории обслужит женская бригада арбитров. Главным судьёй встречи назначена 35-летняя француженка Стефани Фраппар. Её помощниками станут соотечественница Мануэла Николози, ирландка Мишель О'Нил, а также турок Джюнейт Чакыр.

Женщины-арбитры впервые назначены на матч за Суперкубок УЕФА

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