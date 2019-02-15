Женщине, купившей 11 авиабилетов для двух детей, восполнили затратыРИА Новости вчера в 20:58

Ранее многие СМИ написали, что жительница Хабаровского края, мать-одиночка приехала с сыновьями-близнецами в Курган на операцию в центр имени Илизарова. Когда семья возвращалась после лечения домой, авиакомпания потребовала, чтобы женщина купила для двоих детей 11 билетов.

с чего всё началось

Люди собрали деньги для компенсации проезда жительнице Хабаровского края Наталье Гуменной, которая вынуждена была купить 11 авиабилетов для перевозки двух детей-инвалидов, сообщила РИА Новости председатель Хабаровского отделения "Российского детского фонда" Елена Суркова.

Женщине, купившей 11 авиабилетов для двух детей, восполнили затраты

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