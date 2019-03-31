Политика
Женщина впервые победила на выборах президента СловакииГазета.Ru вчера в 19:43
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Финансы
Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро
Конгресс США одобрил законопроект о борьбе с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено в 00:00
Политика
Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»
21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Игры
Приставка Sega Mega Drive Mini появится в продаже в сентябре
Продажи игровой приставки Sega Mega Drive Mini по всему миру начнутся 19 сентября. Об этом сообщили представители компании-производителя.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Украина переходит на летнее время
Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).
Обновлено вчера в 18:41
Общество
Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
В Приморье призывник покончил с собой
Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:28
Политика
МИД призвал ОБСЕ отреагировать на высылку Украиной журналистки Бондарь
В МИД РФ прокомментировали высылку из Украины российской журналистки Маргариты Бондарь.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
На Украине началось голосование на выборах президента страны
Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны.
Обновлено в 01:03
Экономика
Какие законы вступают в силу 1 апреля 2019 года
Изменения законодательства касаются ОСАГО, страхования жизни, пенсий и НДС 1 апреля 2019 года в России вступят в силу несколько изменений в законодательство, которые касаются страхования жизни, ОСАГО и пенсий.
Обновлено в 00:15
Здоровье
Специалисты назвали пастеризованное молоко опасным для сердца
Отдельные образцы дешевого пастеризованного молока могут быть опасным для сердечно-сосудистой системы, поскольку в них присутствует много растительных заменителей молочного жира.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Первый тур выборов президента пройдет на Украине
Первый тур выборов президента Украины пройдет 31 марта. За пост главы государства будут бороться 39 кандидатов.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
В Германии задержали подозреваемых в подготовке теракта
Немецкая полиция провела антитеррористические рейды в ряде городов на западе Германии, задержаны несколько подозреваемых.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
Две голодные пумы напали на семилетнего мальчика
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев
Обновлено вчера в 14:06
Экономика
Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана
Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.
Обновлено в 01:26
Политика
Энергосистема Венесуэлы вновь подверглась скоординированным атакам
Власти Венесуэлы за минувшие два дня зафиксировали новые попытки атаки на энергосистему государства.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено вчера в 06:02
Общество
В рекламе ЦРУ, призывающей на работу русскоговорящих, допустили ошибку
В рекламе не правильно применили глагол "to be" В Вашингтоне Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) допустило ошибку в рекламном плакате, который призывална работу русскоговорящих сотрудников.
Обновлено вчера в 04:26
Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Обновлено вчера в 19:56
Политика
«Открытая Россия» ликвидирована
Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу
Обновлено вчера в 22:37
Хоккей
Овечкин восьмой раз в карьере забил 50 шайб за сезон
Оформив дубль в матче с «Тампой», Александр Овечкин восьмой раз за свою карьеру забил 50 и более шайб за сезон.
Обновлено в 00:13
Технологии
Kraken создала новое подразделение безопасности
Руководство криптовалютной биржи Kraken запустили новое подразделение, которое будет заниматься исследованиями в сфере безопасности при проведении торговых операций.
Обновлено в 00:43
Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами
По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Большие губы Ксении Бородиной не дают спокойствия ее подписчикам
Фолловеры в комментариях принялись указывать на то, что не понимают, зачем Ксения записывает подобные ролики, ведь на видео весь акцент сделан на больших губах, что очень не идет ведущей «Дома-2».
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Эксперты американского издания Business Insider назвали якобы самое мощное вооружение стран НАТО, которое альянс может использовать против России в ходе гипотетического конфликта.
Обновлено в 01:10