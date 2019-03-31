Политика
Женщина впервые победила на выборах президента СловакииГазета.Ru вчера в 19:43
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Армия и оружие
Минобороны РФ призвало США принять участие в совещании по «Рукбану»
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в очередной раз призвал командование войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан".
Обновлено вчера в 22:49
Хоккей
«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы
Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
Обновлено вчера в 22:05
Автоспорт
Квяту по ошибке поставили старые шины в квалификации Гран-при Бахрейна
Обновлено вчера в 16:20
Футбол
«Барселона» победила «Эспаньол» в дерби
«Барселона» обыграла «Эспаньол» в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
«Открытая Россия» ликвидирована
Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено вчера в 16:34
Музыка
Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
Ахмат — Спартак 1:3
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12
Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено вчера в 10:53
Наука
Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление
Обновлено 29 марта в 16:36
Космос
В NASA завершили испытание системы спасения корабля Orion
Специалисты NASA завершили испытание системы, предназначенной для спасения тяжёлого космического корабля Orion.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике
Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.
Обновлено вчера в 11:19
Футбол
«Страсбур» стал обладателем Кубка французской лиги
«Страсбур» в четвертый раз за свою историю стал победителем Кубка французской лиги.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Женщина из Зеленограда избила сына скакалкой и отрезала ему часть уха
В Зеленограде женщина в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой, а потом строительным ножом отрезала ему часть правого уха.
Обновлено вчера в 13:08
Армия и оружие
Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Обновлено вчера в 23:26
Интернет
Цукерберг выступил за госрегулирование интернета
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг высказался за более активную роль правительств и регулирующих органов для выработки норм и стандартов в интернете.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
Готовы разгромить врага в любой точке: ВДВ России провели масштабные манёвры
Учения прошли на четырех полигонах, расположенных в самых разных частях нашей необъятной Родины, в том числе и в Крыму.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
СКР проверит действия полицейских после аварии на Можайском шоссе
«В ходе расследования уголовного дела следствию предстоит тщательным образом проверить все обстоятельства произошедшего, а также дать соответствующую правовую оценку действиям сотрудников полиции по статьям ст. 285 и 293 УК РФ ("злоупотребление должностными полномочиями" и "халатность")»,— говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Зюганов призвал распустить ЦИК из-за отказа передать мандат Грудинину
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал грубейшим нарушением отказ ЦИК передать мандат Жореса Алфёрова Павлу Грудинину и потребовал распустить комиссию.
Обновлено вчера в 08:05
Экономика
Ford Sollers планирует продать заводы в России
В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»
В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
«Свободный Чосон» взял ответственность за нападение на посольство КНДР
Организация под названием «Свободный Чосон» взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Испании, которое было совершено в марте.
Обновлено 29 марта в 09:05
Здоровье
Ученые назвали самую вредную позу для сна
Обновлено вчера в 20:23
Футбол
«Порту» победил «Брагу» в матче чемпионата Португалии
"Порту" одержал волевую победу над "Брагой" в матче 27-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
В Германии задержали подозреваемых в подготовке теракта
Немецкая полиция провела антитеррористические рейды в ряде городов на западе Германии, задержаны несколько подозреваемых.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар
Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
Обновлено вчера в 01:28
Шоу-бизнес
Любовные утехи Цекало с молодой женой сняли на видео
Очевидцы сняли на видео страстную эротическую сцену между 58-летним шоуменом Алексанром Цекало и его четвертой по счету женой — длинноногой, пышногрудой брюнеткой Дариной Эрвин.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Кузбассе
Отмечается, что инцидент случился на улице Фестивальная вечером в субботу, 30 марта.
Обновлено вчера в 23:35