Политика

Женщина впервые победила на выборах президента СловакииГазета.Ru вчера в 19:43

На президентских выборах в Словакии одержала победу адвокат Зузана Чапутова.
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Чапутова побеждает на выборах президента Словакии

Коммерсантъвчера в 18:57

Адвокат Чапутова победила на выборах президента Словакии

Известиявчера в 21:22

Президентом Словакии впервые станет женщина

Life.ruвчера в 20:00

Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

Интерфаксвчера в 20:25

Чапутова заявила о намерении объединять граждан Словакии

RT на русскомвчера в 19:41

Женщина впервые одержала победу на выборах президента Словакии

РИА Новостивчера в 20:27

Первая женщина-президент в истории Словакии. Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах

ТАССвчера в 21:54
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Армия и оружие

Минобороны РФ призвало США принять участие в совещании по «Рукбану»

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в очередной раз призвал командование войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан".
Обновлено вчера в 22:49
Хоккей

«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы

Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне. Одну из них после передачи Кузнецова.
Обновлено вчера в 22:05
Автоспорт

Квяту по ошибке поставили старые шины в квалификации Гран-при Бахрейна

Обновлено вчера в 16:20
Футбол

«Барселона» победила «Эспаньол» в дерби

«Барселона» обыграла «Эспаньол» в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 13:14
Политика

«Открытая Россия» ликвидирована

Движение «Открытая Россия» ликвидировано, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Наталья Грязневич.
Обновлено вчера в 16:34
Музыка

Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине

Обновлено вчера в 22:30
Футбол

Ахмат — Спартак 1:3

Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие

Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12

Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено вчера в 10:53
Наука

Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление

Обновлено 29 марта в 16:36
Космос

В NASA завершили испытание системы спасения корабля Orion

Специалисты NASA завершили испытание системы, предназначенной для спасения тяжёлого космического корабля Orion.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике

Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.
Обновлено вчера в 11:19
Футбол

«Страсбур» стал обладателем Кубка французской лиги

«Страсбур» в четвертый раз за свою историю стал победителем Кубка французской лиги.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Женщина из Зеленограда избила сына скакалкой и отрезала ему часть уха

В Зеленограде женщина в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой, а потом строительным ножом отрезала ему часть правого уха.
Обновлено вчера в 13:08
Армия и оружие

Израильские танки ударили по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обновлено вчера в 23:47
Общество

Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Обновлено вчера в 23:26
Интернет

Цукерберг выступил за госрегулирование интернета

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг высказался за более активную роль правительств и регулирующих органов для выработки норм и стандартов в интернете.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие

Готовы разгромить врага в любой точке: ВДВ России провели масштабные манёвры

Учения прошли на четырех полигонах, расположенных в самых разных частях нашей необъятной Родины, в том числе и в Крыму.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

СКР проверит действия полицейских после аварии на Можайском шоссе

«В ходе расследования уголовного дела следствию предстоит тщательным образом проверить все обстоятельства произошедшего, а также дать соответствующую правовую оценку действиям сотрудников полиции по статьям ст. 285 и 293 УК РФ ("злоупотребление должностными полномочиями" и "халатность")»,— говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:49
Политика

Зюганов призвал распустить ЦИК из-за отказа передать мандат Грудинину

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал грубейшим нарушением отказ ЦИК передать мандат Жореса Алфёрова Павлу Грудинину и потребовал распустить комиссию.
Обновлено вчера в 08:05
Экономика

Ford Sollers планирует продать заводы в России

В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»

В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

«Свободный Чосон» взял ответственность за нападение на посольство КНДР

Организация под названием «Свободный Чосон» взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Испании, которое было совершено в марте.
Обновлено 29 марта в 09:05
Здоровье

Ученые назвали самую вредную позу для сна

Обновлено вчера в 20:23
Футбол

«Порту» победил «Брагу» в матче чемпионата Португалии

"Порту" одержал волевую победу над "Брагой" в матче 27-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

В Германии задержали подозреваемых в подготовке теракта

Немецкая полиция провела антитеррористические рейды в ряде городов на западе Германии, задержаны несколько подозреваемых.
Обновлено вчера в 07:27
Политика

Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву

В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено вчера в 10:45
Общество

1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар

Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
Обновлено вчера в 01:28
Шоу-бизнес

Любовные утехи Цекало с молодой женой сняли на видео

Очевидцы сняли на видео страстную эротическую сцену между 58-летним шоуменом Алексанром Цекало и его четвертой по счету женой — длинноногой, пышногрудой брюнеткой Дариной Эрвин.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия

Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Кузбассе

Отмечается, что инцидент случился на улице Фестивальная вечером в субботу, 30 марта.
Обновлено вчера в 23:35
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