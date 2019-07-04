Происшествия
Женщина погибла из-за ранения во время салюта в МинскеНародные новости вчера в 18:58
Женщина получила ранение во время салюта в Минске, спасти ее не удалось, пострадавшая скончалась. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии. Согласно сообщению, СК Белоруссии в связи с гибелью женщины во время салюта начал проверку.
Читать в источнике
Оценить122
Подробнее о событии
Показать все источники
Очевидец рассказал, как в Минске пожилую женщину смертельно ранило осколком салюта
Znak.comвчера в 22:32
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:04, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:04, Вашингтон
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Путин прибыл в Ватикан для встречи с папой Римским
Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев накануне визита российского лидера в Рим говорил, что Путин встретится в Ватикане с папой Римским, чтобы обменяться с ним взглядами на современный мир и сопоставить позиции двух государств по основным вопросам международной повестки.
Обновлено в 08:05
Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
Обновлено в 05:47
Происшествия
Кокорин и Мамаев отправлены в колонию
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.
Обновлено в 07:56
Политика
Шойгу назвал основную причину происшествия на подводном аппарате
Основная причина происшествия на подводном аппарате, о котором 2 июля сообщило Минобороны, — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении
Полицейские установили местонахождение 23 человек, которые считались без вести пропавшими в зоне затопления в Иркутской области.
Обновлено в 07:06
Наука
В середине Тихого океана есть пустыня, стали известны обитатели тех мест
Ученые решили узнать, кто, кроме призраков сгоревших спутников, там обитает. С точки зрения морской биологии это место считали пустыней.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Общество
В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за паводка
В Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с предупреждением Иркутского гидрометцентра о повышение уровня воды в некоторых реках на юге области.
Обновлено в 07:35
Спорт
Чемпионка Европейских игр потребовала уволить украинского чиновника
Чемпионка II Европейских игр Анна Соловей обвинила президента Федерации велоспорта Украины (ФВУ) Александра Башенко в хамстве и потребовала его отставки.
Обновлено в 07:39
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Обновлено в 02:05
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о подписании Родри
Обновлено в 07:23
Общество
СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей
Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Политика
Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по запросу США
Обновлено в 08:50
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть
Как сообщают эксперты, смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть.
Обновлено в 05:33
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах
Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.
Обновлено в 08:36
Экономика
Названа доля проектов, которые достроят без эскроу-счетов
Заключения о соответствии (ЗОС) объектов критериям для достройки по старым правилам привлечения финансирования после 1 июля 2019 года получили 14,4 млн кв. м жилых домов.
Обновлено в 07:23
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве
Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 07:46
Политика
Президент Турции обвинил США в грабеже из-за F-35
Обновлено в 04:35
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Авто
Продажи автомобилей Lamborghini выросли на 96%
За первое полугодие 2019 года в мире было продано на 96% больше автомобилей итальянской компании Lamborghini по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 03:27
Транспорт
Собянин: электробусы кардинально изменят экологию в Москве
Экологическая ситуация в Москве будет кардинально меняться в ближайшие 5-7 лет в лучшую сторону благодаря частичному переходу на электрический транспорт, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского урбанистического форума.
Обновлено в 06:32