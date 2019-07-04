Женщина получила ранение во время салюта в Минске, спасти ее не удалось, пострадавшая скончалась. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии. Согласно сообщению, СК Белоруссии в связи с гибелью женщины во время салюта начал проверку.

Женщина погибла из-за ранения во время салюта в Минске

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