Происшествия

Женщина погибла во время салюта в МинскеРегион online вчера в 23:33

В Белоруссии сотрудники следственного комитета выясняют обстоятельства гибели жительницы Минска. Как стало известно, женщина скончалась во время салюта. Местная жительница 64 лет смотрела красочные залпы на берегу реки Свислочь.
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Кровавый салют: в Минске разбираются, почему произошла трагедия во время фейерверка

Вести.Ru03:52

В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека

РИА Новостивчера в 18:56

Следователи возбудили дело после взрывов фейерверков в Минске

РБК03:17

После гибели человека во время салюта в Минске возбудили дело

Телеканал 360°03:16

В Минске возбуждено дело по факту взрыва фейерверков во время салюта

Известия03:29

Минобороны Белоруссии уточнило число пострадавших при салюте в Минске

RT на русскомвчера в 20:27

В Минске возбудили уголовное дело в связи с инцидентом во время праздничного салюта

ТАСС03:17
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:33, Вашингтон

Очевидцы ЧП во время салюта: «Осколок, который попал в женщину, был величиной с ладонь»

КП - Беларусь07:02
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:33, Вашингтон
Армия и оружие

В порт Одессы зашли корабли НАТО

Обновлено в 06:18
Происшествия

В центре Москвы дерево убило ребенка

В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Общество

СМИ: семья главы Генштаба РФ владеет недвижимостью общей стоимостью больше 100 млн рублей

Семья главы российского Генштаба Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью от 100 до 150 млн рублей: квартирой в жилом комплексе на северо-западе Москвы и дачей примерно в 30 километрах от МКАД, пишет Настоящее время .
Обновлено в 07:20
Общество

Самый длинный пешеходный мост России обрушился

Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:19
Происшествия

В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Россия потопила американскую подлодку в интернете

Обновлено вчера в 09:01
Футбол

Соловьёв избран председателем совета директоров ФК «Динамо»

Председателем совета директоров клуба был избран первый заместитель президента-председателя правления «Банк ВТБ» Юрий Соловьёв.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым

Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы

Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
Обновлено в 06:42
Общество

Европейский университет получил аккредитацию Рособрнадзора

Рособрнадзор выдал Европейскому институту аккредитацию на образовательную деятельность. Документ будет действовать шесть лет.
Обновлено в 07:28
Футбол

Директор «Ювентуса» встретился с Икарди и его агентом

Директор "Ювентус" Фабио Паратичи встретился с нападающим "Интера" Мауро Икарди и его женой/агентом Вандой Нарой, информирует Sport Mediaset.
Обновлено вчера в 14:17
Финансы

Главу банка «Восточный» отправили в отставку

Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».
Обновлено в 07:10
Политика

В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
Обновлено в 05:20
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Гаджеты

На Samsung в Австралии подан иск за недобросовестную рекламу

На Samsung в Австралии подала иск Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), а причиной стала недобросовестная реклама.
Обновлено в 04:49
Общество

Кокорина и Мамаева увековечили на дне Черного моря

Обновлено в 05:32
Происшествия

В Донбассе горит заминированный лес

Обновлено в 02:17
Футбол

ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» в Австрии

4 июля в заключительном матче Кубка Париматч Премьер на поле выйдут игроки ФК «Краснодар» и московского клуба «Спартак».
Обновлено вчера в 11:22
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильные упаковки

Обновлено в 00:42
Происшествия

Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Общество

Роскомнадзор ответил на сообщение о сбоях в Facebook шуткой о Чапаеве

Роскомнадзор в своем Twitter прокомментировал сообщения о причастности службы к сбоям в работе Facebook, Instagram и WhatsApp шуткой о начальнике дивизии Красной Армии Василии Чапаеве.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 21

Количество погибших в результате наводнения в Иркутской области выросло до 21.
Обновлено в 07:17
Экономика

Маркетплейс «Беру» начал продавать товары в кредит

Маркетплейс «Беру», который совместно развивают «Яндекс.Маркет» и Сбербанк, начал продажу товаров в кредит для клиентов кредитной организации, у которых подключен «Сбербанк Онлайн».
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Скончался испанский актер Артуро Фернандес

Артист снимался в кино до до 90 лет. В Испании на 91-ом году жизни скончался актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля сообщили испанские СМИ.
Обновлено в 05:30
Космос

Составлена детальная карта темной стороны Луны

Обновлено в 03:34
Теннис

Томич лишен призовых на Уимблдоне из-за плохой игры

По мнению рефери, выступление Бернарда Томича в матче первого круга с Жо-Вильфридом Тсонга не соответствовало профессиональным стандартам.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»

Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено вчера в 11:41
Кино

Рами Малек рассказал о своем злодее в «Бонде 25»

Создатели "Бонда 25" не раскрывают детали злодея в исполнении Малека.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Кемерове частично обрушилась стена многоквартирного дома

Кирпичная стена многоквартирного дома частично обрушилась в Центральном районе Кемерова.
Обновлено в 04:40
Политика

Прокуратура внесла представление губернатору Тюменской области

Прокуратура Тюменской области внесла представление губернатору региона Александру Моору об устранении нарушений закона в связи с некачественным водоснабжением в селе Каскара Тюменского района.
Обновлено в 07:16
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