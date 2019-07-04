В Белоруссии сотрудники следственного комитета выясняют обстоятельства гибели жительницы Минска. Как стало известно, женщина скончалась во время салюта. Местная жительница 64 лет смотрела красочные залпы на берегу реки Свислочь.

Женщина погибла во время салюта в Минске

Происшествия В центре Москвы дерево убило ребенка В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.

Общество СМИ: семья главы Генштаба РФ владеет недвижимостью общей стоимостью больше 100 млн рублей Семья главы российского Генштаба Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью от 100 до 150 млн рублей: квартирой в жилом комплексе на северо-западе Москвы и дачей примерно в 30 километрах от МКАД, пишет Настоящее время .

Общество Самый длинный пешеходный мост России обрушился Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Футбол Соловьёв избран председателем совета директоров ФК «Динамо» Председателем совета директоров клуба был избран первый заместитель президента-председателя правления «Банк ВТБ» Юрий Соловьёв.

Происшествия Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.

Происшествия Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.

Общество Европейский университет получил аккредитацию Рособрнадзора Рособрнадзор выдал Европейскому институту аккредитацию на образовательную деятельность. Документ будет действовать шесть лет.

Футбол Директор «Ювентуса» встретился с Икарди и его агентом Директор "Ювентус" Фабио Паратичи встретился с нападающим "Интера" Мауро Икарди и его женой/агентом Вандой Нарой, информирует Sport Mediaset.

Финансы Главу банка «Восточный» отправили в отставку Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».

Политика В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.

Политика Уголовное дело возбудили против главы «Автодора» Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".

Гаджеты На Samsung в Австралии подан иск за недобросовестную рекламу На Samsung в Австралии подала иск Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), а причиной стала недобросовестная реклама.

Футбол ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» в Австрии 4 июля в заключительном матче Кубка Париматч Премьер на поле выйдут игроки ФК «Краснодар» и московского клуба «Спартак».

Происшествия Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.

Общество Роскомнадзор ответил на сообщение о сбоях в Facebook шуткой о Чапаеве Роскомнадзор в своем Twitter прокомментировал сообщения о причастности службы к сбоям в работе Facebook, Instagram и WhatsApp шуткой о начальнике дивизии Красной Армии Василии Чапаеве.

Экономика Маркетплейс «Беру» начал продавать товары в кредит Маркетплейс «Беру», который совместно развивают «Яндекс.Маркет» и Сбербанк, начал продажу товаров в кредит для клиентов кредитной организации, у которых подключен «Сбербанк Онлайн».

Шоу-бизнес Скончался испанский актер Артуро Фернандес Артист снимался в кино до до 90 лет. В Испании на 91-ом году жизни скончался актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля сообщили испанские СМИ.

Теннис Томич лишен призовых на Уимблдоне из-за плохой игры По мнению рефери, выступление Бернарда Томича в матче первого круга с Жо-Вильфридом Тсонга не соответствовало профессиональным стандартам.

Шоу-бизнес Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2» Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.

Происшествия В Кемерове частично обрушилась стена многоквартирного дома Кирпичная стена многоквартирного дома частично обрушилась в Центральном районе Кемерова.