Происшествия
Женщина погибла во время салюта в МинскеРегион online вчера в 23:33
В Белоруссии сотрудники следственного комитета выясняют обстоятельства гибели жительницы Минска. Как стало известно, женщина скончалась во время салюта. Местная жительница 64 лет смотрела красочные залпы на берегу реки Свислочь.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:33, Вашингтон
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:33, Вашингтон
Армия и оружие
В порт Одессы зашли корабли НАТО
Обновлено в 06:18
Происшествия
В центре Москвы дерево убило ребенка
В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Общество
СМИ: семья главы Генштаба РФ владеет недвижимостью общей стоимостью больше 100 млн рублей
Семья главы российского Генштаба Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью от 100 до 150 млн рублей: квартирой в жилом комплексе на северо-западе Москвы и дачей примерно в 30 километрах от МКАД, пишет Настоящее время .
Обновлено в 07:20
Общество
Самый длинный пешеходный мост России обрушился
Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Россия потопила американскую подлодку в интернете
Обновлено вчера в 09:01
Футбол
Соловьёв избран председателем совета директоров ФК «Динамо»
Председателем совета директоров клуба был избран первый заместитель президента-председателя правления «Банк ВТБ» Юрий Соловьёв.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым
Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы
Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
Обновлено в 06:42
Общество
Европейский университет получил аккредитацию Рособрнадзора
Рособрнадзор выдал Европейскому институту аккредитацию на образовательную деятельность. Документ будет действовать шесть лет.
Обновлено в 07:28
Футбол
Директор «Ювентуса» встретился с Икарди и его агентом
Директор "Ювентус" Фабио Паратичи встретился с нападающим "Интера" Мауро Икарди и его женой/агентом Вандой Нарой, информирует Sport Mediaset.
Обновлено вчера в 14:17
Финансы
Главу банка «Восточный» отправили в отставку
Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».
Обновлено в 07:10
Политика
В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
Обновлено в 05:20
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Гаджеты
На Samsung в Австралии подан иск за недобросовестную рекламу
На Samsung в Австралии подала иск Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), а причиной стала недобросовестная реклама.
Обновлено в 04:49
Общество
Кокорина и Мамаева увековечили на дне Черного моря
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Донбассе горит заминированный лес
Обновлено в 02:17
Футбол
ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» в Австрии
4 июля в заключительном матче Кубка Париматч Премьер на поле выйдут игроки ФК «Краснодар» и московского клуба «Спартак».
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Общество
Роскомнадзор ответил на сообщение о сбоях в Facebook шуткой о Чапаеве
Роскомнадзор в своем Twitter прокомментировал сообщения о причастности службы к сбоям в работе Facebook, Instagram и WhatsApp шуткой о начальнике дивизии Красной Армии Василии Чапаеве.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до 21
Количество погибших в результате наводнения в Иркутской области выросло до 21.
Обновлено в 07:17
Экономика
Маркетплейс «Беру» начал продавать товары в кредит
Маркетплейс «Беру», который совместно развивают «Яндекс.Маркет» и Сбербанк, начал продажу товаров в кредит для клиентов кредитной организации, у которых подключен «Сбербанк Онлайн».
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Скончался испанский актер Артуро Фернандес
Артист снимался в кино до до 90 лет. В Испании на 91-ом году жизни скончался актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля сообщили испанские СМИ.
Обновлено в 05:30
Космос
Составлена детальная карта темной стороны Луны
Обновлено в 03:34
Теннис
Томич лишен призовых на Уимблдоне из-за плохой игры
По мнению рефери, выступление Бернарда Томича в матче первого круга с Жо-Вильфридом Тсонга не соответствовало профессиональным стандартам.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»
Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено вчера в 11:41
Кино
Рами Малек рассказал о своем злодее в «Бонде 25»
Создатели "Бонда 25" не раскрывают детали злодея в исполнении Малека.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Кемерове частично обрушилась стена многоквартирного дома
Кирпичная стена многоквартирного дома частично обрушилась в Центральном районе Кемерова.
Обновлено в 04:40
Политика
Прокуратура внесла представление губернатору Тюменской области
Прокуратура Тюменской области внесла представление губернатору региона Александру Моору об устранении нарушений закона в связи с некачественным водоснабжением в селе Каскара Тюменского района.
Обновлено в 07:16